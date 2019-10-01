Kayıt
15:00 01 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı eski Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache

    Avusturya'da aşırı sağcı Strache siyaseti bıraktı

    © AFP 2019 / JOE KLAMAR
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı eski Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache, parti üyeliğini dondurarak, yeni parti kurma çalışması içinde olmayacağını açıkladı.

    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    Avusturya'da erken seçimin kazananı Kurz oldu
    Ülkede geçen pazar günü yapılan erken genel seçimlerin ardından aşırı sağcı partinin yaklaşık yüzde 10 oy kaybetmesinin sorumlusu olarak gösterilen aşırı sağcı lider Strache, düzenlediği basın toplantısında siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.

    Strache, aşırı sağcı partinin bütünlüğü korumak ve olası bir bölünmeyi önlemek için bu kararı aldığını vurgulayarak, "Şahsıma yönelik suçlamalar açıklığa kavuşturulana kadar Özgürlük Partisi ailesine olan üyeliğimi donduruyorum" dedi.

    Sebastian Kurz- Heinz Christian Strache
    © AFP 2019 / ROLAND SCHLAGER
    Avusturya koalisyon hükümeti, göçmenleri sıçana benzeten şiirle sarsıldı
    AYRI BİR SİYASİ OLUŞUM KURMAK İÇİN ÇALIŞMAYACAĞIM’

    Seçimler öncesi ortaya atılan yeni bir siyasi oluşum kurma iddialarına da yanıt veren Strache, "Ailemi ve partimi korumak için parti üyeliğimi dondurmanın yanı sıra her türlü siyasi faaliyeti durdurarak, herhangi bir siyasi makama gelmek ya da ayrı bir siyasi oluşum kurmak için çalışmayacağım" diye konuştu.

    İBİZA SKANDALI YÜZÜNDEN TÜM GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

    Strache Kurz koalisyon
    © AFP 2019 / ROLAND SCHLAGER
    Avusturya'da aşırı sağ hükümete geri döndü
    Aşırı sağcı FPÖ'nün 14 yıl boyunca genel başkanlığını yürüten Strache, İbiza skandalı olarak adlandırılan ihale pazarlığı görüntülerinin basına yansıması sonucunda parti başkanlığı dahil başbakan yardımcılığı ve spor bakanlığı görevlerinden istifa etmişti.

    Avusturya'da 2017 seçimleri sonrasında merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümeti kurulmuş, yaklaşık 17 ay süren koalisyon hükümeti, Strache'nin İspanya'nın İbiza adasında kendisini Rus iş kadını olarak tanıtan bir kişiyle yaptığı "ihale pazarlıklarını" içeren görüntülerinin basına yansımasıyla sona ermişti.

    İlgili konular:

    Avusturya'da halk erken seçim için sandık başında
    Avusturya'da Kurz'dan başörtüsü yasağı vaadi
    Türkiye'de yargılanan Avusturyalı gazeteci Zirngast beraat etti
    Etiketler:
    Heinz Christian Strache, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), sağcı, Avusturya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Akkuyu'da görevli Rus personelin çocukları için okul inşa edildi
    Karikatür
    ABD'den Suudi Arabistan'a ek Patriot
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet