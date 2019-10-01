İtalya oy kullanma yaşını 16'ya indirmeyi planlıyor: Seçmen sayısı 1 milyon artacak

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Dışişleri Bakanı ve 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio, genel seçimlerde oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bazı ülkelerde hali hazırda bu uygulamanın bulunduğunu belirten Conte, hükümetin henüz konuyu görüşmediğini fakat bunu yapabileceklerini belirterek teklifi geri çevirmeyeceğini duyurdu.

Di Maio ise Facebook'tan yaptığı açıklamada "Gençlerin siyasetin merkezine konması, onların dinlenmesi ve onlara saygı duyulması lazım" ifadelerini kullandı.

"İtalyan gençlerinin 'zor beğenen', 'şımarık' ve 'Gretini' (16 yaşındaki iklim aktivisti Greta'yı destekleyen gençler için kullanılan terim) olarak nitelendirildiğini belirten Di Maio, "Eğer 16 yaşındaki bir birey çalışıp vergi ödeyebiliyorsa oy da kullanabilmeli" diyerek uygulamanın arkasında olduğuna işaret etti.

SEÇMEN SAYISI BİR MİLYON KİŞİ ARTACAK

İtalya'da oy kullanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Parlamento'nun üst kanadını seçmek için ise 25 yaşında olma şartı bulunuyor.

Yapılacak değişiklikle İtalya Avrupa Birliği'nde Avusturya'nın ardından seçme yaşını 16'ya düşüren ikinci ülke olacak.

Seçim ve siyasi analiz firması YouTrend başkanı Lorenzo Pregliasco, oy verme yaşının düşürülmesiyle sandığa gidecek seçmen sayısının bir milyon kişi artacağını söyledi.

Avrupa Birliği üyesi Almanya ve İskoçya'da bölgesel seçimlerde 16 yaşına girmiş gençler oy kullanabiliyor. Fakat genel seçimler için yaş sınırı hala 18'de bulunuyor.

Macaristan'da ise 16 yaşındaki bir genç evli olması şartıyla genel seçimlerde oy kullanabiliyor. Bekar bir gençin ise sandığa gidebilmesi için 18 yaşını beklemesi gerekiyor.