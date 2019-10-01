Johnson’a kahve bile yok: 'Tek kullanımlık bardaklar olmaz'

Brexit konusundaki tutumu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu kez bir videoyla gündeme geldi. Johnson’ın elindeki kahvesini alan yardımcısı, “Tek kullanımlık bardaklar olmaz” diye uyardı.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti Kongresi’nde çekilen görüntülerde bir yardımcısı Başbakan Boris Johnson’a bir bardak kahve uzatıyor. Ancak Johnson’ın diğer yanında bulunan başka bir yardımcısı kahveyi hızla Başbakan’ın elinden alıyor. Yardımcının “Tek kullanımlık bardaklar olmaz” dediği duyuluyor.

Bunun ardından kahvesiz kalan Boris Johnson, boş kalan ellerini iki yana açıyor ancak çaresiz bir şekilde yoluna devam ediyor.

Did anyone spot this moment at the Conservative Party Conference?@BorisJohnson was handed a plastic coffee cup by an aide, before another aide immediately snatched it away.



"No disposable cups", she was heard saying. pic.twitter.com/i1nYZ5AFjF — On Demand News (@ODN) October 1, 2019

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