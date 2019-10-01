İmamoğlu, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarını ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris’teki ilk gününde Türk sinemasının 'Çirkin Kral'ı Yılmaz Güney ve özgün müziğin önemli isimlerinden Ahmet Kaya’nın Père Lachaise Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti.
‘İNSANI HASRETİYLE, SEVDASIYLA BULUŞTURAN İSİM; AHMET KAYA’
Ahmet Kaya’nın çok değer verdiği sevdiği bir sanatçı olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:
“Dinlerken insanı hasretiyle, sevdasıyla buluşturan değerli bir sesimizdi. Topraklarımızın kıymetli bir ses tonuydu. Hazin bir ölüm… Çünkü, ülke hasretiyle göç etmiş bir sanatçımız. Çok üzüntülüyüz. Keşke, değerlerimize, sonradan pişman olacağımız birtakım davranışlarda ya da tepkilerde bulunmasak. Ama bu tarihimizde oluyor. Temenniyi eyleme geçirmek adına daha bilinçli olmak, birbirimizin yaşarken farkında olmak, onlarla paylaşımda bulunabilmeyi sağlamak, toleranslı bir toplum olabilmek çok önemli. Ama dönem dönem kızıştırmayı, insanları birbirine düşman etmeyi tercih eden bir takım algı süreçleri ülkemizde var oldu. Var olmaya da devam ediyor. Bunun sonlanmasını istiyoruz.
’60’LI YILLARIN GENÇLERİNİN FENOMENİ; YILMAZ GÜNEY’
Kaya’nın mezarının ardından 9 Eylül 1984’te Paris’te hayata gözlerine yuman Güney’in kabrine geçen İmamoğlu, burada da karanfil bırakıp, 'Çirkin Kral' için dua etti. İmamoğlu, Güney’le ilgili duygularını da şu sözlerle dile getirdi:
O da hayatını gurbette, Fransa’da kaybetti. Burada yatıyor. Onun için burada olduk ve duamızı okuduk. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Dilerdik ki bu değerlerimiz, bu insanlarımızın yine vatanlarında kabirleri olsun, orada ziyaret edelim; ama hayat bazen böyle kaderlere sürükleyebiliyor insanları. Paris’e gelip, her iki kabri ziyaret etmek gönlümüzde olan, maneviyatımızda olan bir ziyaretti. Bunu tamamladık. Hem Ahmet Kaya’nın hem Yılmaz Güney’in mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin.”
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