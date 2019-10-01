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19:35 01 Ekim 2019
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    İmamoğlu, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarını ziyaret etti

    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, her ikisi de sürgünde ve Paris’te ölen sanatçılar Yılmaz Güney ile Ahmet Kaya’nın mezarlarını ziyaret etti

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris’teki ilk gününde Türk sinemasının 'Çirkin Kral'ı Yılmaz Güney ve özgün müziğin önemli isimlerinden Ahmet Kaya’nın Père Lachaise Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti. 

    © AA / İBB
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    İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak 16 Kasım 2000’de Paris’te geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kaya’nın mezarını ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı.

    ‘İNSANI HASRETİYLE, SEVDASIYLA BULUŞTURAN İSİM; AHMET KAYA’

    Ahmet Kaya’nın çok değer verdiği sevdiği bir sanatçı olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

    “Dinlerken insanı hasretiyle, sevdasıyla buluşturan değerli bir sesimizdi. Topraklarımızın kıymetli bir ses tonuydu. Hazin bir ölüm… Çünkü, ülke hasretiyle göç etmiş bir sanatçımız. Çok üzüntülüyüz. Keşke, değerlerimize, sonradan pişman olacağımız birtakım davranışlarda ya da tepkilerde bulunmasak. Ama bu tarihimizde oluyor. Temenniyi eyleme geçirmek adına daha bilinçli olmak, birbirimizin yaşarken farkında olmak, onlarla paylaşımda bulunabilmeyi sağlamak, toleranslı bir toplum olabilmek çok önemli. Ama dönem dönem kızıştırmayı, insanları birbirine düşman etmeyi tercih eden bir takım algı süreçleri ülkemizde var oldu. Var olmaya da devam ediyor. Bunun sonlanmasını istiyoruz.

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    Ahmet Kaya, ‘Arka cebimde 2 metrelik kefenim var, her zaman hazır ve nazır’ demiş hatta, ‘Bir tek şeyle anılmak istemem, memleketini sevmiyor, ülkesini sevmiyor lafıyla anılmak istemem. Halbuki; Ardahan’dan Edirne’ye kadar, bu toprakları çok seviyorum’ diye de eklemiş. Bir bütüne ait olduğumuzun hissiyatını kaybetmeden, bu ülkenin değerlerine sahip çıkan bir kültürle var olmayı diliyorum Ahmet Kaya’nın kabri başında. Dualarımızla, mekanı cennet olsun diyorum.”

    ’60’LI YILLARIN GENÇLERİNİN FENOMENİ; YILMAZ GÜNEY’

    Kaya’nın mezarının ardından 9 Eylül 1984’te Paris’te hayata gözlerine yuman Güney’in kabrine geçen İmamoğlu, burada da karanfil bırakıp, 'Çirkin Kral' için dua etti. İmamoğlu, Güney’le ilgili duygularını da şu sözlerle dile getirdi:

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    “Yılmaz Güney, bir dönemin jönü, simgesi. İyi de bir yönetmen. Filmleri ödül almış olan değerli bir sanatçı. Adana’nın simge isimlerinden birisi. 60’lı yılların gençlerinin fenomeni gibi. Biraz onun gibi olmak, onun gibi davranmak, onun gibi giyinmek… Babam da lise çağlarında Yılmaz Güney’e imrenirmiş. Ona benzemek için çaba gösterirlermiş.

    O da hayatını gurbette, Fransa’da kaybetti. Burada yatıyor. Onun için burada olduk ve duamızı okuduk. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Dilerdik ki bu değerlerimiz, bu insanlarımızın yine vatanlarında kabirleri olsun, orada ziyaret edelim; ama hayat bazen böyle kaderlere sürükleyebiliyor insanları. Paris’e gelip, her iki kabri ziyaret etmek gönlümüzde olan, maneviyatımızda olan bir ziyaretti. Bunu tamamladık. Hem Ahmet Kaya’nın hem Yılmaz Güney’in mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin.” 

    Etiketler:
    Ziyaret, mezar, Yılmaz Güney, Ahmet Kaya, Paris, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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