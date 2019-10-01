Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, artan küresel ticari gerginlikler ile ekonomik ve politik belirsizlikler konusuna değindi.
Merkel, Brexit müzakerelerinin uzamasının küresel ekonomiye zarar veren ticari gerilimlerin artmasında rolü olduğuna dikkati çekerek, "Üç yıldır düzenli bir Brexit için pazarlık yapıyoruz. Brexit’in 31 Ekim'de gerçekleşmesi gerektiğini düşündüğünüzde büyük bir belirsizlik oluşturuyor. İnsanlar hala tedarik zincirlerinin nasıl işleyeceğini bilmiyor" ifadelerini kullandı.
ABD-Çin ticaret gerginliğine işaret eden Merkel, "Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır. Açıkçası, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin, ticaret konusunda şu anda sıkıntılı durumdalar. Her iki tarafın uzlaşma için çalışması gerekiyor ve bir çözüme ulaşılması için hala umut var. Bu açıkça belirsizlikleri azaltmaya ve onları etkisiz hale getirmeye yönelik çok katkı sağlar" diye konuştu.
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