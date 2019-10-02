Ukrayna lideri Zelenskiy'in danışmanı: Robotla seks yapmak isterdim

Ukrayna'nın önde gelen radyo sunucularından Anna Balent'e röportaj veren Novikov, "Geleceği daha iyi anlamak için robotla seks yapmayı kabul eder miydiniz?" sorusuna, "Eşim izin verirse sanırım evet" yanıtını verdi.

Novikov ve Balent, canlı yayında, 'hayır' demeyi öğretilen Samantha adlı seks robotunu ele aldılar. Robot, kaba dokunmaları ve saygısızca tavırları tespit edebilen sensörlerle donatıldı.

Robotların yaygın bir hâl almayacağı söyleyen Novikov, "Makro olayları üzerinde hiçbir etkisi olmaya bir oyuncak olacak" diye ekledi.