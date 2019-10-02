Belarus: Topraklarımızda Rus askeri üssü kurmanın bir anlamı yok

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, ülke topraklarında Rus askeri hava üssü kurmanın ‘ne pratik, ne politik, ne de askeri anlam’ taşıdığını belirtti.

RBK televizyonuna konuşan Makey, Belarus’ta Rus askeri hava üssü kurmanın ‘ne pratik, ne politik, ne de askeri anlamı’ olduğunu kaydetti.

Daha önce Belarus’ta Rus askeri üssünün kurulması çeşitli medya kuruluşları tarafından birçok kez gündeme getirilmiş, Moskova ve Minsk’ten yapılan açıklamalardaysa böyle bir olasılığın görüşüldüğü bilgisi verilmişti.

Bu kez Makey, modern teknolojilerin geliştirilmesi nedeniyle bu konunun güncelliğini yitirdiğini söyledi, ayrıca askeri tesislerin kurulmasının bölgedeki istikrarı ve güvenliği arttıracağından şüphesi olduğunu ifade etti.

Belarus bakan ayrıca Minsk’in kararının ‘bir takım dış güçlerin etkisine’ bağlı olmadığını, sadece ülkenin ulusal çıkarlarının söz konusu olduğunu vurguladı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’un bu konuda destek vermeyi reddetmesinin ‘nahoş bir olay’ olduğunu belirtmişti. Rus bakan bunun yanında ikili ilişkilerin müttefiklik düzeyinde olduğuna dikkat çekmişti.