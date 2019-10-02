Meghan Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan gazeteye dava açtı

Markle'ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosu Schillings'ten yapılan yazılı açıklamada, düşese ait özel bir mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açıldığı bildirildi.
"I lost my mother and now I watch my wife falling victim to the same powerful forces"— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 1, 2019
Prince Harry says he and Meghan, the Duchess of Sussex, are suing the Mail on Sunday newspaper over the publication of a letter written by the duchess https://t.co/Iihzec0OOw
‘YANLIŞ VE AŞAĞILAYICI HABERLERDEN OLUŞAN BİR KAMPANYANIN PARÇASI’
Öte yandan Prens Harry de "bulvar gazetelerine" yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.
‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE, NESNEL VE DOĞRU HABERCİLİĞE İNANIYORUZ’
Harry, "Çift olarak basın özgürlüğüne, nesnel ve doğru haberciliğe inanıyoruz" ifadesini kullandı.
Basın özgürlüğünü, demokrasinin bir köşe taşı olarak gördüklerini belirten Harry, dünyanın, bugünkü halinde buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
‘MAALESEF EŞİM SON KURBANLARINDAN BİRİ OLDU’
PRENSES DİANA HATIRLATMASI
Şimdiye kadar haklarında yapılan yanlış haberleri düzeltmekte başarısız kaldıklarını belirten Prens Harry, bulvar gazetelerinin de bu durumu suistimal etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
‘ANNEMİ KAYBETTİM, ŞİMDİ DE KARIMIN DA KURBAN OLUŞUNU İZLİYORUM’
Karısı Meghan Markle'ın durumunu, annesi Lady Diana'nın yaşadıklarına benzeten Harry, "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum" ifadesini kullandı.
İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail on Sunday gazetesi, 10 Şubat tarihli nüshasında, düşes Meghan Markle'ın, babası Thomas Markle'a el yazısıyla kaleme aldığı mektubu yayımlamıştı. Haberde Thomas Markle'a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.
TAHTIN 6. SIRADAKİ VARİSİ
Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğü'nü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesi olmuştu.
Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda bulunuyor.
Amerikalı melez bir oyuncu olan Meghan Markle ise kraliyet gelenekleri nedeniyle kariyerine son vermişti.
Çiftin mayıs ayında bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş, kraliyet ailesinin yeni üyesine Archie Harrison Mountbatten-Windsor adı verilmişti.
Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken yine paparazilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.
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