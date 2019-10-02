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10:49 02 Ekim 2019
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    Prens Harry ile Meghan Markle

    Meghan Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan gazeteye dava açtı

    © AP Photo / African News Agency Pool
    Avrupa
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    Sussex Düşesi Meghan Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açtı. Konuya ilişkin konuşan Prens Harry, "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu" dedi.

    Markle'ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosu Schillings'ten yapılan yazılı açıklamada, düşese ait özel bir mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açıldığı bildirildi.

    ‘YANLIŞ VE AŞAĞILAYICI HABERLERDEN OLUŞAN BİR KAMPANYANIN PARÇASI’

    Meghan Markle- Prens Harry
    © REUTERS / Peter Nicholls
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    Açıklamada, Markle'ın babasına yazdığı mektubun yayımlanması, düşese ve kocası Prens Harry'ye karşı yürütülen "yanlış ve aşağılayıcı haberlerden oluşan bir kampanyanın parçası" olarak nitelendirildi.

    Öte yandan Prens Harry de "bulvar gazetelerine" yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

    ‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE, NESNEL VE DOĞRU HABERCİLİĞE İNANIYORUZ’

    Harry, "Çift olarak basın özgürlüğüne, nesnel ve doğru haberciliğe inanıyoruz" ifadesini kullandı.

    Basın özgürlüğünü, demokrasinin bir köşe taşı olarak gördüklerini belirten Harry, dünyanın, bugünkü halinde buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

    ‘MAALESEF EŞİM SON KURBANLARINDAN BİRİ OLDU’

    ABD’li aktris Jennifer Aniston.
    © AP Photo / Richard Shotwell/ Invision
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    Harry, "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var" değerlendirmesinde bulundu.

    PRENSES DİANA HATIRLATMASI

    Şimdiye kadar haklarında yapılan yanlış haberleri düzeltmekte başarısız kaldıklarını belirten Prens Harry, bulvar gazetelerinin de bu durumu suistimal etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

    © REUTERS /
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    Son aylarda bu tür haberlere karşı bir dava hazırlığında olduklarını belirten Harry, hukuki adımı bugün attıklarını kaydetti.

    ‘ANNEMİ KAYBETTİM, ŞİMDİ DE KARIMIN DA KURBAN OLUŞUNU İZLİYORUM’

    Karısı Meghan Markle'ın durumunu, annesi Lady Diana'nın yaşadıklarına benzeten Harry, "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum" ifadesini kullandı.

    İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail on Sunday gazetesi, 10 Şubat tarihli nüshasında, düşes Meghan Markle'ın, babası Thomas Markle'a el yazısıyla kaleme aldığı mektubu yayımlamıştı. Haberde Thomas Markle'a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.

    TAHTIN 6. SIRADAKİ VARİSİ

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Trump: Meghan Markle için 'edepsiz' demedim, bana edepsizlik yaptığını söyledim
    Prens Harry ve Meghan Markle, geçen yıl başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.

    Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğü'nü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesi olmuştu.

    Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda bulunuyor.

    Amerikalı melez bir oyuncu olan Meghan Markle ise kraliyet gelenekleri nedeniyle kariyerine son vermişti.

    Çiftin mayıs ayında bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş, kraliyet ailesinin yeni üyesine Archie Harrison Mountbatten-Windsor adı verilmişti.

    Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken yine paparazilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

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    Etiketler:
    Londra, Thomas Markle, Lady Diana, Mail on Sunday, Mektup, Prens Harry, Meghan Markle
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