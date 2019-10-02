Ukrayna, Donbass'a özel statü verilmesini öngören 'Steinmeier formülünü' kabul etti

Ukrayna Temas Grubu'nun Donbass'ın Petrovskoye ve Zolotoye bölgelerindeki güçlerin çekilmesi konusunda mutabakat sağladığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çıkarılacak yeni kanunun Donbass'a özel statü verilmesini öngören 'Steinmeier formülünü' kapsadığını ifade etti.

Ukrayna Temas Grubu, dün Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan görüşmelerde, 2015 yılında dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından sunulan, Donbass'ın özel statüsü hakkındaki kanunu yürürlüğe koyma prosedürünü belirleyen 'Steinmeier formülü' üzerinde anlaştı ve Ukrayna, formülü imzaladı.

Minsk'teki görüşmeler sonrası Ukrayna basınına konuşan Zelenskiy, "Birliklerin çekilmeye başlaması konusunda mutabakat sağlandı, herkesi tebrik ediyorum. Petrovskoye ve Zolotoye'deki birliklerin çekilmesinin sonuç vereceğine inanıyoruz" dedi.

ZELENSKİY: SEÇİMLERDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Zelenskiy, parlamento tarafından hazırlanması ve kamusal tartışmaya açılması planlanan yeni kanunun Ukrayna Anayasası'na uygun olarak, Donbass'taki seçimlerden hemen sonra yürürlüğe koyulacağını ve 'Steinmeier formülünü' kapsayacağını ifade etti.

'YEREL HALK KORUNACAK'

Zelenskiy, yerel halkın korunacağını ve birliklerin ayrılmasının bu yerleşimlerdeki güvenliği etkilemeyeceğini de kaydederek, Donbass'taki seçimlerin silah sesleri altında yapılmayacağının sözünü verdi.

NORMANDİYA DÖRTLÜSÜ ZİRVESİ ÖNÜNDEKİ ENGEL KALKTI

'Steinmeier formülünün' Kiev tarafından kabulü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy'i ilk kez bir araya getirecek Normandiya Dörtlüsü zirvesi önündeki en büyük engeldi.

Kiev'in bu formülü kabul etmesinin ardından Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin gerçekleştireceği dörtlü zirvenin tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, zirvenin ekimde yapılacağını belirtirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç hafta içinde zirvenin gerçekleşebileceğini söyledi.

DONBASS: KİEV, HALKIMIZIN HAKKINI TANIDI

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanları Deniz Puşilin ve Leonid Paseçnik, Steinmeier formülünün kabulünün, Kiev'in Donbass halkının kendi kaderini tayin etme hakkını tanıdığı anlamına geldiğini söyledi.

Puşilin ve Paseçnik, tamamen özerklik elde etmek için Minsk'teki müzakere sürecine katılmaya devam edeceklerini ifade etti.

STEİNMEİER FORMÜLÜ NEDİR?

'Steinmeier formülü', Donbass'taki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsü hakkındaki Ukrayna kanununun yürürlüğe girme prosedürünü belirliyor.

Bu belgeye göre kanun, Ukrayna Anayasası'na ve mevzuatına uygun olarak yapılması gereken Donbass'taki erken yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından yerel saat 20.00 itibarıyla geçici olarak yürürlüğe girecek.

Kanun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu'nun seçimlerin Ukrayna mevzuatına ve AGİT normlarına uygun olarak yapıldığına dair raporunun yayınlanmasının ardından kalıcı olarak yürürlüğe girecek.

PESKOV: OLUMLU BİR ADIM

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın daha önce reddettiği bu 'barı planını' Donbass'taki bölgelerle imzalamasını olumlu bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Peskov, "İmzalar henüz dün atıldı ve tüm taraflar ve temsilciler zirvenin tarihi üzerinde çalışmaya başlayacak. Konunun kısa süre içinde netliğe kavuşacağını umuyoruz" dedi.