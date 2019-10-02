Kayıt
13:52 02 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Donbass

    Ukrayna, Donbass'a özel statü verilmesini öngören 'Steinmeier formülünü' kabul etti

    © Sputnik / Andrey Stenin
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol

    Ukrayna Temas Grubu'nun Donbass'ın Petrovskoye ve Zolotoye bölgelerindeki güçlerin çekilmesi konusunda mutabakat sağladığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çıkarılacak yeni kanunun Donbass'a özel statü verilmesini öngören 'Steinmeier formülünü' kapsadığını ifade etti.

    Donbass, yol
    © Sputnik / Nikolay Hijnyak
    Ukraynalı vekilden Donbass sınırına duvar teklifi
    Ukrayna Temas Grubu, dün Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan görüşmelerde, 2015 yılında dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından sunulan, Donbass'ın özel statüsü hakkındaki kanunu yürürlüğe koyma prosedürünü belirleyen 'Steinmeier formülü' üzerinde anlaştı ve Ukrayna, formülü imzaladı.

    Minsk'teki görüşmeler sonrası Ukrayna basınına konuşan Zelenskiy, "Birliklerin çekilmeye başlaması konusunda mutabakat sağlandı, herkesi tebrik ediyorum. Petrovskoye ve Zolotoye'deki birliklerin çekilmesinin sonuç vereceğine inanıyoruz" dedi.

    ZELENSKİY: SEÇİMLERDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Zelenskiy, parlamento tarafından hazırlanması ve kamusal tartışmaya açılması planlanan yeni kanunun Ukrayna Anayasası'na uygun olarak, Donbass'taki seçimlerden hemen sonra yürürlüğe koyulacağını ve 'Steinmeier formülünü' kapsayacağını ifade etti.

    'YEREL HALK KORUNACAK'

    Zelenskiy, yerel halkın korunacağını ve birliklerin ayrılmasının bu yerleşimlerdeki güvenliği etkilemeyeceğini de kaydederek, Donbass'taki seçimlerin silah sesleri altında yapılmayacağının sözünü verdi.

    NORMANDİYA DÖRTLÜSÜ ZİRVESİ ÖNÜNDEKİ ENGEL KALKTI

    'Steinmeier formülünün' Kiev tarafından kabulü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy'i ilk kez bir araya getirecek Normandiya Dörtlüsü zirvesi önündeki en büyük engeldi.

    Kiev'in bu formülü kabul etmesinin ardından Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin gerçekleştireceği dörtlü zirvenin tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, zirvenin ekimde yapılacağını belirtirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç hafta içinde zirvenin gerçekleşebileceğini söyledi.

    DONBASS: KİEV, HALKIMIZIN HAKKINI TANIDI

    Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanları Deniz Puşilin ve Leonid Paseçnik, Steinmeier formülünün kabulünün, Kiev'in Donbass halkının kendi kaderini tayin etme hakkını tanıdığı anlamına geldiğini söyledi.

    Puşilin ve Paseçnik, tamamen özerklik elde etmek için Minsk'teki müzakere sürecine katılmaya devam edeceklerini ifade etti.

    STEİNMEİER FORMÜLÜ NEDİR?

    © REUTERS / Ludovic Marin/Pool
    Zelenskiy, Donbass ve Kırım'da propaganda için küresel bir Rusça kanal kurmayı planlıyor
    'Steinmeier formülü', Donbass'taki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsü hakkındaki Ukrayna kanununun yürürlüğe girme prosedürünü belirliyor.

    Bu belgeye göre kanun, Ukrayna Anayasası'na ve mevzuatına uygun olarak yapılması gereken Donbass'taki erken yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından yerel saat 20.00 itibarıyla geçici olarak yürürlüğe girecek. 

    Kanun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu'nun seçimlerin Ukrayna mevzuatına ve AGİT normlarına uygun olarak yapıldığına dair raporunun yayınlanmasının ardından kalıcı olarak yürürlüğe girecek.

    PESKOV: OLUMLU BİR ADIM

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın daha önce reddettiği bu 'barı planını' Donbass'taki bölgelerle imzalamasını olumlu bir adım olarak gördüklerini söyledi.

    Peskov, "İmzalar henüz dün atıldı ve tüm taraflar ve temsilciler zirvenin tarihi üzerinde çalışmaya başlayacak. Konunun kısa süre içinde netliğe kavuşacağını umuyoruz" dedi.

    Etiketler:
    açıklama, formül, Vladimir Zelenskiy, Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna Temas Grubu, Donbass, Ukrayna
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Banksy, 'içine girilemeyen dükkan' açtı
    Karikatür
    'Mülteci sorunu sadece Suriye hükümetiyle çözülür'
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet