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16:55 02 Ekim 2019
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    Brexit karşıtları Londra'da oylama sonuçlarını kutluyor.

    Brexit sonunda ‘delirtti’: Doktorlar referandumdan sonra bir hastaya akut psikoz teşhisi koymuş

    © REUTERS / Henry Nicholls
    Avrupa
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    İngiltere’de doktorlar, düğüme dönen Brexit sürecinin 40 yaşlarındaki bir adamda akut psikozu tetiklediği teşhisinde bulundu. Referandumdan sonra semptomları başlayan adamın ırkçı olaylardan endişelendiği, İngiliz olmaktan utandığı kaydedildi. Vaka, ‘Brexit tarafından tetiklenen ilk ruh hastalığı’ oldu.

    İngiltere / AB / Brexit
    © REUTERS / Stefan Wermuth
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    İngiltere’de başbakanları koltuğundan eden, halkı ikiye bölen, şimdiden pek çok sektörde kriz yaratan AB’den ayrılma (Brexit) bilmecesi sonunda mental sorunlara da yol açtı. Doktorlar, Brexit süreci nedeniyle erkek bir hastanın akut psikoz teşhisi koyduklarını duyurdu. Hastanın ciddi halüsinasyonlar ve sanrılar gördüğü belirtildi.

    Adamın ailesinde daha önce hiçbir akıl sağlığı sorunu yaşanmadığı, içki ve ilaç sorunu olmadığı ve bir kulağındaki hafif işitme kaybı dışında hiçbir fiziksel rahatsızlığı da bulunmadığı kaydedildi.

    İngiliz basını, bunun, ‘Brexit tarafından tetiklenen ilk ruh hastalığı vakası’ olduğunu duyurdu.

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    Raporlara göre, adı açıklanmayan 40’lı yaşlardaki adamın akıl sağlığı Brexit için yapılan referandumun sonuçlarının açıklanmasından (24 Haziran 2016) sonra hızlı bir şekilde bozulmaya başladı. Aynı zamanda artan ırkçı olaylar karşısında duyduğu endişe büyüdü ve psikiyatristine ‘İngiliz olmaktan utandığını’ söyledi.

    Hastayı muayene eden Dr. Muhammad Zia Ul Haq Katshu, “Adamın eşi, 24 Haziran 2016’dan itibaren kocasının fikirlerini paylaşmak için sosyal medyada çok daha fazla zaman geçirmeye başladığını anlattı. Etrafında olan siyasi olaylarla uzlaşmayı güç buluyordu. Irkçı olaylardan giderek daha fazla endişeleniyordu. Uyku düzeni sürekli kötüye gidiyordu” dedi.

    GÖZETLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU

    © AFP 2019 / LEO CORREA
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    Bir süre hastanede tutulan adamın, bir defasında odanın zemininde elleriyle bir çukur kazmaya çalıştığı ve ‘oradan defolup gitmek istediğini’ söylediği de kaydedildi. Raporlara göre hasta, gözetlendiğini ve radyodaki konuşmalarda da kendisini hedef aldıklarını düşünüyordu.

    Adam hislerini, ‘yoğun periyotlar halinde süratli düşüncelere kapılmış, dikkati dağılmış, kendi düşünceleri tarafından yenip bitirilmiş, bir dizi teatral oyunun merkezine yerleşmiş’ sözleriyle anlattı.

    Adamın hastalığında, ailesinde yaşadığı baskı ve işle bağlantılı stresin de etkili olabileceği, bu etkenlerin durumu daha da kötüleştirmiş olabileceği belirtildi.

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    © REUTERS / Simon Dawson
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    Hastanın 13 yıl önce de iş stresi nedeniyle benzer bir dönemden geçtiği kaydedildi.

    İki hafta boyunca tedavi gören ve ilaç alan adamın semptomlarının hafiflediği de duyuruldu. Doktorların en son bu yıl haziran ayında hastayı gördüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Dr. Katshu, BMJ Case Reports için kaleme aldığı makalede, politik kargaşaların akıl sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabileceği konusunda uyardı.

    Daha önce yapılan araştırmalar, Brexit referandumu ve Donald Trump’ın başkan seçilmesi sonrasında ABD’nin geleceği gibi konuların ciddi stres unsurları olduğunu ortaya koymuştu.

    Etiketler:
    utanma, Akıl sağlığı, psikoz, hasta, Doktor, referandum, Brexit, İngiltere
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