Brexit sonunda ‘delirtti’: Doktorlar referandumdan sonra bir hastaya akut psikoz teşhisi koymuş

Adamın ailesinde daha önce hiçbir akıl sağlığı sorunu yaşanmadığı, içki ve ilaç sorunu olmadığı ve bir kulağındaki hafif işitme kaybı dışında hiçbir fiziksel rahatsızlığı da bulunmadığı kaydedildi.
İngiliz basını, bunun, ‘Brexit tarafından tetiklenen ilk ruh hastalığı vakası’ olduğunu duyurdu.
‘İNGİLİZ OLMAKTAN UTANIYORUM’
Hastayı muayene eden Dr. Muhammad Zia Ul Haq Katshu, “Adamın eşi, 24 Haziran 2016’dan itibaren kocasının fikirlerini paylaşmak için sosyal medyada çok daha fazla zaman geçirmeye başladığını anlattı. Etrafında olan siyasi olaylarla uzlaşmayı güç buluyordu. Irkçı olaylardan giderek daha fazla endişeleniyordu. Uyku düzeni sürekli kötüye gidiyordu” dedi.
GÖZETLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU
Adam hislerini, ‘yoğun periyotlar halinde süratli düşüncelere kapılmış, dikkati dağılmış, kendi düşünceleri tarafından yenip bitirilmiş, bir dizi teatral oyunun merkezine yerleşmiş’ sözleriyle anlattı.
Adamın hastalığında, ailesinde yaşadığı baskı ve işle bağlantılı stresin de etkili olabileceği, bu etkenlerin durumu daha da kötüleştirmiş olabileceği belirtildi.
İki hafta boyunca tedavi gören ve ilaç alan adamın semptomlarının hafiflediği de duyuruldu. Doktorların en son bu yıl haziran ayında hastayı gördüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Dr. Katshu, BMJ Case Reports için kaleme aldığı makalede, politik kargaşaların akıl sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabileceği konusunda uyardı.
Daha önce yapılan araştırmalar, Brexit referandumu ve Donald Trump’ın başkan seçilmesi sonrasında ABD’nin geleceği gibi konuların ciddi stres unsurları olduğunu ortaya koymuştu.
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