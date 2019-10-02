Almanya'da bir kadın gözaltındayken tecavüze uğradı

Erfurt Savcılığından yapılan açıklamada, polisler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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Savcılık, soruşturmanın selameti açısından daha fazla detay verilmeyeceğini aktardı.
Alman medyası da mağdur kadının gözaltındayken tecavüze uğradığını, hakimin polisler hakkında yakalama kararı çıkardığını yazdı.
Polislerin yargılama sonrası hüküm giymeleri durumunda 3 ile 15 yıl arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi.
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