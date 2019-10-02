'İngiltere Başbakanı Johnson, Kraliçe'den tekrar parlamentoyu askıya almasını isteyecek'

Downing Street 10 Numara'dan yapılan resmi açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kraliçe'den 8 ve 14 Ekim tarihleri arasında parlamentoyu askıya almasını talep edeceği belirtildi.

Downing Street 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre İngiltere Başbakanı Johnson, Kraliçe'den parlamentoyu önümüzdeki salı gününden pazartesiye kadar tatil etmesini isteyecek.

Açıklamaya göre bu karar, parlamentonun açılışı için gerekli lojistik hazırlıkları yapmak için zaman tanıyacak.

Başbakan Johnson, geçen ay Kraliçe'den parlamentonun 5 hafta tatil edilmesi talebinde bulunmuş, Kraliçe de buna onay vermişti.

Johnson, parlamentoyu tatil kararına gerekçe olarak, hükümet programını hazırlamak için zamana ihtiyaç duymasını göstermişti. Ancak İngiltere'de hükümet programı hazırlamak için alınan tatil kararları geleneksel olarak 4-5 günle sınırlıyken, Johnson'ın 5 hafta süre istemesi, asıl amacının parlamentoyu Brexit sürecinde devre dışı bırakmak olduğu yönündeki iddiayı güçlendirmişti.

Geçen hafta İngiltere Yüksek Mahkemesi, parlamentonun 5 hafta askıya alınmasının 'yasadışı' olduğunu karar vermişti.

Diğer yandan Johnson, günün erken saatlerinde Manchester'daki Mufazakar Parti konferasında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne (AB) ayrılık için 'yapıcı ve makul öneriler' sunacağını söyleyerek, ülkesinin 31 Ekim'de AB'den çıkma isteğinin 'ikiye katlandığını' dile getirmişti.