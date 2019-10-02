'İngiltere Başbakanı Johnson, Kraliçe'den tekrar parlamentoyu askıya almasını isteyecek'

Açıklamaya göre bu karar, parlamentonun açılışı için gerekli lojistik hazırlıkları yapmak için zaman tanıyacak.
Başbakan Johnson, geçen ay Kraliçe'den parlamentonun 5 hafta tatil edilmesi talebinde bulunmuş, Kraliçe de buna onay vermişti.
Johnson, parlamentoyu tatil kararına gerekçe olarak, hükümet programını hazırlamak için zamana ihtiyaç duymasını göstermişti. Ancak İngiltere'de hükümet programı hazırlamak için alınan tatil kararları geleneksel olarak 4-5 günle sınırlıyken, Johnson'ın 5 hafta süre istemesi, asıl amacının parlamentoyu Brexit sürecinde devre dışı bırakmak olduğu yönündeki iddiayı güçlendirmişti.
Diğer yandan Johnson, günün erken saatlerinde Manchester'daki Mufazakar Parti konferasında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne (AB) ayrılık için 'yapıcı ve makul öneriler' sunacağını söyleyerek, ülkesinin 31 Ekim'de AB'den çıkma isteğinin 'ikiye katlandığını' dile getirmişti.
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