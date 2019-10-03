Çernobil'in normalden 40.000 kat daha fazla radyasyonlu kontrol odası ziyarete açılacak

Ukraynalı yetkililer, felaketten 30 yıl sonra Çernobil Nükleer Santrali’nin kontrol odasının kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Kontrol odasındaki radyasyon düzeyi, normal kabul edilenden 40.000 kat daha yüksek. Bu nedenle turistler, 1986 yılında facianın patlak verdiği 4. reaktörün kontrol odasını belirli koşullara uymak kaydıyla ziyaret edebilecek.

Bugüne dek reaktörün operatörlerinin faciayı önlemeye çalıştığı ve belki de tetiklediği kontrol odasının oldukça nadir ve tüyler ürperten fotoğrafları yayınlanmıştı. Ancak kimse, ölümcül bir radyasyon düzeyine sahip bu odaya turistleri davet etmeyi düşünmemişti.

ÇERNOBİL DİZİSİNDEN SONRA PLANLANAN TURLARDAN

HBO’nun Çernobil faciasını konu alan aynı isimli mini dizisinin büyük yankı uyandırmasının ardından, bölge dünyanın dört bir yanından turistlerin akınına uğradı.

Çernobil’deki Ukrayna Yasak Kuşak İdaresi, turistlerin artan taleplerini karşılamaya yönelik 21 yeni tur daha planladı. Nükleer santralin patlayan dördüncü reaktörüne ait kontrol noktasına yönelik tur da bunlardan biri.

BEŞ DAKİKA KOŞULU

Yetkililer kontrol odasını ziyaret edecek olan turistlere maskeler, radyasyon önleyici giysiler ve sanayi tipi geniş botlar verecekler. Odayı ziyaret eden turistler, radyasyonun ölümcül seviyede olmasından ötürü burada yalnızca beş dakika durabilecekler.

Ancak Çernobil’deki çalışanların ifadelerine göre oda öylesine tüyler ürpertici ki, insanın orada geçirdiği beş dakikayı bile ömrü boyunca unutması mümkün değil.

Ukrayna Yasaklı Bölge İdaresi Başkanı Vitaliy Petruk, “HBO’nun mini dizisi, Çernobil’e olan ilgiyi arttırdı. Herkes burası hakkında daha fazla şey görmek istiyor. Bizler de bu artan talepleri karşılamaya yönelik bir girişimde bulunduk” açıklamasını yaptı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre bu yıl, dünyanın dört bir yanından 85.000 turist Ukrayna’yı ziyaret ederek Çernobil’i gördü.