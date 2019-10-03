AB, Suriye’nin kuzeydoğusunda yeni çatışmalara karşı uyardı

Gordejuela, bugünkü basın brifinginde, “Türkiye'nin Suriye sınırındaki meşru güvenlik kaygılarının farkındayız. Bu bağlamda, Türkiye ve ABD’nin diplomatik istişareleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü, “Bizim için önemli olan Suriye'nin kuzeyinde, bölgedeki sivillerin yoğun biçimde yerlerinden olmasına yol açabilecek ve küresel koalisyonun çabaları ile devam eden istikrar sağlama çabalarını bozabilecek yeni silahlı çatışmaların yaşanmaması” diye kaydetti.