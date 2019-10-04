Yunanistan’da, ABD’yle üs anlaşması için parlamentoyu ‘ikna toplantısı’

Toplantının öncesinde Dendias resmi Twitter hesabı üzerinden, "ABD ile yapılacak anlaşma Yunanistan'ın çıkarlarını koruyor ve Ege ile Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin bir unsuru olacak. Karşımızdaki iyi bir anlaşma" açıklamasını yaptı.
Yunan basınına göre bir bitiş tarihi olmayan anlaşma, Yunanistan'da yeni üsler kurulmasını içeriyor.
PANAGIOTOPOULOS: ABD’Yİ YUNANİSTAN’DAKİ VARLIĞINI ARTIRMAYA İTEN TÜRKİYE
ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığını genişletmesinin önünü açacak anlaşma bir önceki gün de parlamentoda tartışılmıştı. Parlamentodaki oturumda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'nin Yunanistan'da yeni üsler kurma arayışına girmesine, Türkiye'nin 'davranışlarının' mahal verdiğini ifade etmişti. Panagiotopoulos'a göre 'Türkiye'nin Batı'dan ve güvenilir bir NATO ortağı olmaktan uzaklaşması, ABD'yi Yunanistan ile ilişkilerini güçlendirmeye yöneltiyor.'
MARINOS: ‘ÖLÜM ÜSLERİ’ ANLAŞMASI PARLAMENTO GÜNDEMİNDEN ÇIKARILSIN
Söz konusu oturumda Yunanistan Komünist Partisi milletvekili Giorgos Marinos ise anlaşmanın parlamento gündeminden geri çekilmesini ve 'ölüm üsleri' olarak bahsettiği yeni Amerikan üslerine ilişkin planlara son verilmesini istemişti. Marinos ayrıca Atina sakinlerini anlaşmayı protesto etmeleri için tepkilerini ortaya koymaya çağırmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)