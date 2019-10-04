Yunanistan’da, ABD’yle üs anlaşması için parlamentoyu ‘ikna toplantısı’

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, parlamentodaki partilerin temsilcileri ile bir araya gelip onları ABD ile imzalanması beklenen yeni savunma anlaşması hususunda bilgilendireceği belirtildi. Yunanistan'daki ABD varlığının genişletilmesinin önünü açacak olan anlaşmaya parlamentodaki bazı partiler karşı çıkıyor.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın, ABD ile imzalanması beklenen anlaşma hakkında parlamentodaki partilerin temsilcileri ile yapacağı görüşmenin akşamüstünde tamamlanması bekleniyor. Toplantıda ele alınacak anlaşmanın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun başkent Atina'da olacağı yarın imzalanması planlanıyor.

Toplantının öncesinde Dendias resmi Twitter hesabı üzerinden, "ABD ile yapılacak anlaşma Yunanistan'ın çıkarlarını koruyor ve Ege ile Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin bir unsuru olacak. Karşımızdaki iyi bir anlaşma" açıklamasını yaptı.

Yunan basınına göre bir bitiş tarihi olmayan anlaşma, Yunanistan'da yeni üsler kurulmasını içeriyor.

Mevcut durumdaysa Yunanistan'ın güneyindeki Suda adasında bir Amerikan üssünün bulunmasına olanak veren anlaşmanın geçerlilik süresi her sene yeniden uzatılıyor. Yeni anlaşmanın imzalanmasına ise karşı çıkan partiler Pompeo'nun yarınki ziyareti öncesinde protesto çağrısı yapıyorlar.

PANAGIOTOPOULOS: ABD’Yİ YUNANİSTAN’DAKİ VARLIĞINI ARTIRMAYA İTEN TÜRKİYE

ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığını genişletmesinin önünü açacak anlaşma bir önceki gün de parlamentoda tartışılmıştı. Parlamentodaki oturumda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'nin Yunanistan'da yeni üsler kurma arayışına girmesine, Türkiye'nin 'davranışlarının' mahal verdiğini ifade etmişti. Panagiotopoulos'a göre 'Türkiye'nin Batı'dan ve güvenilir bir NATO ortağı olmaktan uzaklaşması, ABD'yi Yunanistan ile ilişkilerini güçlendirmeye yöneltiyor.'

MARINOS: ‘ÖLÜM ÜSLERİ’ ANLAŞMASI PARLAMENTO GÜNDEMİNDEN ÇIKARILSIN

Söz konusu oturumda Yunanistan Komünist Partisi milletvekili Giorgos Marinos ise anlaşmanın parlamento gündeminden geri çekilmesini ve 'ölüm üsleri' olarak bahsettiği yeni Amerikan üslerine ilişkin planlara son verilmesini istemişti. Marinos ayrıca Atina sakinlerini anlaşmayı protesto etmeleri için tepkilerini ortaya koymaya çağırmıştı.