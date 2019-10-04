Türkiye ve Yunanistan, göç sorunu için direkt iletişim hattı kuracak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, dün Ankara'da Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen heyetler arası görüşmede, iki ülkenin ortak meselelerinden biri olan düzensiz göç hareketlerine ilişkin güncel gelişmeler ele alındı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kıran ve Kumuçakos, özellikle 18 Mart 2016'da AB ile Türkiye'nin yayınladığı ortak bildirinin uygulanmasına ilişkin sorunları istişare etti.

Bakanların güzel bir atmosferde ve samimi olarak gerçekleştirdiği görüşmelerde düzensiz göç hareketlerine ilişkin tüm sorunlara değinildiği belirtilen açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ın meselenin daha aktif ve sık şekilde ele alınması için direkt iletişim hattı kurma kararı aldığı vurgulandı.

Kumuçakos, Ankara'daki temasları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmal Çataklı'yla da görüştü.