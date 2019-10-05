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    meghan markle - prens harry

    Prens Harry, 3 gazeteyi dava etti

    © AFP 2019 / Tolga AKMEN
    Avrupa
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    İngiltere’de tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry, telefon mesajlarını 'hackledikleri' gerekçesiyle üç gazeteyi dava etti.

    Meghan Markle- Prens Harry
    © REUTERS / Peter Nicholls
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    BBC’nin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Prens Harry; The Sun, Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerini dava etti.

    Harry’nin davayı telefonundaki sesli mesajları bu gazeteler tarafından yasa dışı yollarla elde edilmesi gerekçesiyle açtığı belirtiliyor.

    Haberde, Harry’nin gazetelere yönelik suçlamalarının 2000’li yılların başında ülkede yaşanan telefon dinleme skandalıyla ilgili olabileceği iddiasına yer verildi.

    EŞİ DE DAVA AÇMIŞTI

    Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’da bu hafta başında Mail on Sunday gazetesini, babasına yazdığı bir mektubu yayımlaması nedeniyle dava etmişti.

    İngiltere Kraliyet Ailesi
    © AP Photo / Ranald Mackechnie/Royal Mail
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    Prens Harry de yazılı bir açıklama yaparak "Maalesef eşim, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var" ifadelerini kullanmıştı.

    Eşi Meghan Markle'ın durumunu, annesi Lady Diana'nın yaşadıklarına benzeten Harry, "Annemi kaybettim ve şimdi eşimin de aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum" tepkisini göstermişti.

    TELEFON DİNLEME SKANDALI

    İngiltere’de medya patronu Rupert Murdoch’a ait bazı gazetelerinin editörlerinin ve yöneticilerinin 2002 yılından itibaren sansasyonel haber için aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu pek çok kişinin telefonunu yasa dışı dinledikleri ortaya çıkmıştı.

    Prens Harry ile Meghan Markle
    © AP Photo / African News Agency Pool
    Meghan Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan gazeteye dava açtı
    Dava sürecinde, gazete yöneticilerinin İngiliz siyasetçilerle kurdukları yakın ilişkiler de gün yüzüne çıkmıştı. Skandal sonucu, Murdoch'ın sahibi olduğu 168 yıllık 'News of the World' tabloid gazetesi 2011'de kapatılmış, davada Murdoch'ın İngiltere'deki eski şirketinin eski yöneticisi Rebekah Brooks ve dönemin Başbakanı David Cameron'ın iletişim danışmanı Andy Coulson yargılanmıştı.

    TAHTIN 6. SIRADAKİ VARİSİ

    Prens Harry ve Meghan Markle, geçen yıl başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.

    Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğü'nü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesi olmuştu.

    Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda bulunuyor.

    Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

    Etiketler:
    Meghan Markle, Gazete, Prens Harry, hack, Dava, Daily Mirror, The Sun, İngiltere
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