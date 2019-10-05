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15:42 05 Ekim 2019
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    Yunanistan Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ettiğini savundu ve Washington'dan çözüm için ağırlığını koymasını istedi.

    Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Türkiye'nin Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi.

    Miçotakis, Ankara'nın Doğu Akdeniz'e Yavuz isimli doğal gaz arama gemisini göndermesinin ertesi günü yaptığı açıklamada "Türkiye'nin attığı son adımlar pervasız bir şekilde Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal etmektir" diye konuştu.

    ABD'nin de Doğu Akdeniz'de çıkarı olduğunu belirten Miçotakis, Kıbrıs'ın tek isteğinin apaçık ortada olan uluslararası hukukun uygulanması olduğunu belirtti. Yunan Başbakan ABD'den ağırlığını koyarak doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Kıbrıs ile Türkiye arasında yükselen tansiyonu düşürmesini istedi.

    Ortak açıklamada, ABD ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Pompeo ise Doğu Akdeniz konusunda bir değerlendirmede bulunmadı.

    ​Kıbrıs, daha önce kendileri tarafından bir İtalyan ve bir Fransız enerji şirketine doğal gaz arama lisansı verilen bölgeye Cuma günü Türkiye'nin sondaj gemisi göndermesine tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye "uzun zamandır süren zorbalık taktikleri" ile suçlanmış ve sondaj gemilerini bölgeden çekmeye çağrılmıştı.

    POMPEO PROTESTO EDİLDİ

    Görüşme sırasında bir grup, Pompeo'yu protesto etti. Yunanistan'daki ABD üslerinin kapatılmasını isten grup, 'Pompeo evine geri dön'sloganları attı ve 'Yunanistan'da ABD üssüne yer yok' pankartları taşıdı. 

    Bazı protestocular ABD bayrağı yakarken, şehrin çeşitli bölgelerine de pankartlar asıldığı görüldü. 

    'YAVUZ KISA SÜREDE SONDAJA BAŞLAYACAK'

    Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Cumartesi sabahı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yavuz gemisinin Güzelyurt-1 isimli lokasyona ulaştığını ve en kısa sürede sondaja başlayacağını duyurdu.

    Etiketler:
    Kiriakos Miçotakis, Mike Pompeo, Kıbrıs, ABD, Yunanistan, Türkiye
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