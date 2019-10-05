Yunanistan Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ettiğini savundu ve Washington'dan çözüm için ağırlığını koymasını istedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Türkiye'nin Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Miçotakis, Ankara'nın Doğu Akdeniz'e Yavuz isimli doğal gaz arama gemisini göndermesinin ertesi günü yaptığı açıklamada "Türkiye'nin attığı son adımlar pervasız bir şekilde Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal etmektir" diye konuştu.

ABD'nin de Doğu Akdeniz'de çıkarı olduğunu belirten Miçotakis, Kıbrıs'ın tek isteğinin apaçık ortada olan uluslararası hukukun uygulanması olduğunu belirtti. Yunan Başbakan ABD'den ağırlığını koyarak doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Kıbrıs ile Türkiye arasında yükselen tansiyonu düşürmesini istedi.

Ortak açıklamada, ABD ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Pompeo ise Doğu Akdeniz konusunda bir değerlendirmede bulunmadı.

Good to see Prime Minister Mitsotakis today. Had a constructive discussion on economic reform, energy cooperation, & other issues. #Greece is a pillar of stability in the region. The U.S. stands ready to partner with the new Greek government to build a prosperous future. pic.twitter.com/YRa8z7QlYg — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 5, 2019

​Kıbrıs, daha önce kendileri tarafından bir İtalyan ve bir Fransız enerji şirketine doğal gaz arama lisansı verilen bölgeye Cuma günü Türkiye'nin sondaj gemisi göndermesine tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye "uzun zamandır süren zorbalık taktikleri" ile suçlanmış ve sondaj gemilerini bölgeden çekmeye çağrılmıştı.

POMPEO PROTESTO EDİLDİ

Görüşme sırasında bir grup, Pompeo'yu protesto etti. Yunanistan'daki ABD üslerinin kapatılmasını isten grup, 'Pompeo evine geri dön'sloganları attı ve 'Yunanistan'da ABD üssüne yer yok' pankartları taşıdı.

Bazı protestocular ABD bayrağı yakarken, şehrin çeşitli bölgelerine de pankartlar asıldığı görüldü.

#PompeoGOHOME and face the impeachment heat over participating in the Trump call and running Giuliani’s oppo business in Ukraine https://t.co/666b2Fl88n — Asteris Masouras 正义 (@asteris) October 5, 2019

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Yunanistan'da Pompeo'nun gelişi protesto edildi. Göstericiler, 'Pompeo evine geri dön' sloganları attı ve 'Yunanistan'da ABD üssüne yer yok' pankartları taşıdıhttps://t.co/2N8CwLuAzM pic.twitter.com/iI3eCZN3nE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 5, 2019 ​'YAVUZ KISA SÜREDE SONDAJA BAŞLAYACAK'

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Cumartesi sabahı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yavuz gemisinin Güzelyurt-1 isimli lokasyona ulaştığını ve en kısa sürede sondaja başlayacağını duyurdu.

Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı.



Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah. pic.twitter.com/w4XuYCT9AH — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 5, 2019

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