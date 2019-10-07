Kosova seçimlerini 'yeni siyaset dalgası' kazandı: Sırbistan'la müzakerelerin başlaması bekleniyor

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Kendin Karar Al Hareketi oyların yüzde 25.79'unu, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 25.05'ini, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 21.15'ini, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) oluşturduğu ittifak yüzde 11.63'ünü, Sosyal Demokrat Girişim (NISMA), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Adalet Partisi'nin (PD) oluşturduğu ittifak ise yüzde 4.92'sini aldı. Sırp Listesi'nin aldığı oy oranı yüzde 6.21 olurken, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ise yüzde 0.80 oy aldı.
KURTİ'DEN LDK'YA HÜKÜMET KURMA ÇAĞRISI
Kosova'nın 1999 yılındaki kurtuluşu ile 2008'deki bağımsızlığın ardından 2019 yılının, üçüncü coşku ve yeni bir akım olduğunu kaydeden Kurti, seçim sonuçlarını zafer olarak değerlendirerek Kosova'yı güçlendireceklerini söyledi.
'İLK İKİ PARTİ YENİ SİYASET DALGASININ BAŞINI ÇEKİYOR'
Kosova seçimlerini izleyen Kommersant muhabiri Gennadiy Sısoyev, Kendin Karar Al Hareketi ile LDK'nın 1990'lardaki yıllardaki Sırbistan-Kosova silahlı çatışması ve onu izleyen çok sayıdaki askeri suçlarla ilişkisi olmayan yeni siyaset dalgasının başını çektiğinin altını çizdi.
'AVRUPA-ATLANTİK İLE ENTEGRASYON YOLU AÇILABİLİR'
Sısoyev, ilişkilerde normalleşme olması halinde Sırbistan ve Kosova'nın Avrupa-Atlantik ile entegrasyon yolunun açılabileceğini de ifade etti.
Eski Başbakan Ramush Haradinaj'ın, temmuz ayında özel savcılık tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere mahkemeye çağrılması nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından ülkede erken seçime gitme kararı alınmıştı.
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