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15:05 07 Ekim 2019
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    Kosova seçimlerini 'yeni siyaset dalgası' kazandı: Sırbistan'la müzakerelerin başlaması bekleniyor

    © REUTERS / LAURA HASANI
    Avrupa
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    Kosova'da dün düzenlenen erken genel seçimde oyların tamamına yakını sayılırken, ilk sonuçlara göre muhalefetteki Kendin Karar Al Hareketi yüzde 25.79 ile seçimi önde götürüyor. Seçim sonuçlarının Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu yeniden başlatması bekleniyor.

    © AFP 2019 / Armend Nimani
    Kosova'da erken seçim 6 Ekim'de yapılacak
    Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamaya göre oyların yüzde 95.88'i sayıldı.

    Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Kendin Karar Al Hareketi oyların yüzde 25.79'unu, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 25.05'ini, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 21.15'ini, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) oluşturduğu ittifak yüzde 11.63'ünü, Sosyal Demokrat Girişim (NISMA), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Adalet Partisi'nin (PD) oluşturduğu ittifak ise yüzde 4.92'sini aldı. Sırp Listesi'nin aldığı oy oranı yüzde 6.21 olurken, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ise yüzde 0.80 oy aldı.

    KURTİ'DEN LDK'YA HÜKÜMET KURMA ÇAĞRISI 

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    © Sputnik /
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    Gece geç saatlerde oyların çoğunun sayılması üzerine Kendin Karar Al Hareketi taraftarı binlerce kişi başkent Priştine'deki İskenderbey Meydanı'nda toplandı. Burada bir konuşma yapan Kendin Karar Al Hareketi Genel Başkanı Albin Kurti, LDK'ya hükümeti kurma çağrısında bulundu.

    Kosova'nın 1999 yılındaki kurtuluşu ile 2008'deki bağımsızlığın ardından 2019 yılının, üçüncü coşku ve yeni bir akım olduğunu kaydeden Kurti, seçim sonuçlarını zafer olarak değerlendirerek Kosova'yı güçlendireceklerini söyledi.

    'İLK İKİ PARTİ YENİ SİYASET DALGASININ BAŞINI ÇEKİYOR'

    Kosova seçimlerini izleyen Kommersant muhabiri Gennadiy Sısoyev, Kendin Karar Al Hareketi ile LDK'nın 1990'lardaki yıllardaki Sırbistan-Kosova silahlı çatışması ve onu izleyen çok sayıdaki askeri suçlarla ilişkisi olmayan yeni siyaset dalgasının başını çektiğinin altını çizdi.

    Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic
    © AP Photo / Ivan Sekretarev
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    Seçimlerin ardından Belgrad ve Priştine arasındaki yaklaşık 1 yıldır askıda olan ilişkileri normalleştirme müzakerelerinin yeniden başlamasının beklendiğini anlatan Sısoyev, “Bu nedenle, yeni Kosova hükümetinden, önceki Ramush Haradinaj hükümetinin 2018 sonunda uygulamaya koyduğu Sırp mallarına yönelik yüzde 100 oranındaki vergileri kaldırması ya da en azından askıya alması bekleniyor. Bu adımın müzakerelerin önünü açacağı ve sonucunda Sırbistan-Kosova ilişkilerini normalleştireceği tahmin ediliyor" dedi.

    'AVRUPA-ATLANTİK İLE ENTEGRASYON YOLU AÇILABİLİR'

    Sısoyev, ilişkilerde normalleşme olması halinde Sırbistan ve Kosova'nın Avrupa-Atlantik ile entegrasyon yolunun açılabileceğini de ifade etti.

    Eski Başbakan Ramush Haradinaj'ın, temmuz ayında özel savcılık tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere mahkemeye çağrılması nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından ülkede erken seçime gitme kararı alınmıştı.

    Etiketler:
    Albin Kurti, Ramush Haradinaj, Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova Demokratik Birliği (LDK), Sırbistan, Kendin Karar Al Hareketi, Seçim, Kosova
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