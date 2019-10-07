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    Suriye'deki ABD askerleri

    Almanya'dan Türkiye'ye askeri harekat uyarısı: Sonuçları vahim olur

    © AFP 2019 / Delil SOULEIMAN
    Avrupa
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    Alman, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine tek taraflı bir askeri harekattan kaçınma çağrısı yaparken, "Böyle bir operasyon gerilimi tırmandırır, istikrarsızlığı derinleştirir, insani bakımdan da sonuçları vahim olur" uyarısında bulundu.

    DW Türkçe'den Değer Akal'ın haberine göre, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine tek taraflı askeri operasyon hazırlıkları Alman hükümetinin olağan basın toplantısının gündemine damgasını vurdu.

    © AFP 2019 /
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    Angela Merkel hükümetinin sözcü vekili Ulrike Demmer sorular üzerine, "Federal hükümet, Türk siyasetçilerin Kuzey Suriye'de tek taraflı bir askeri operasyon başlatılacağı yönünde yineledikleri açıklamaları çok ciddiye alıyor" açıklamasını yaptı.

    Henüz bu yönde Türk tarafınca atılmış somut adımlar olmadığını söyleyen Demmer, "Türkiye'nin tek taraflı bir askeri müdahalesi, Suriye'de gerilimin daha da tırmanmasına ve bu ülkedeki istikrarsızlığın daha derinleşmesine yol açacaktır. Ayrıca bunun, güvenlik politikaları ve insani bakımdan sonuçları vahim olur" diye konuştu.

    'IŞİD'E KARŞI KAZANILMIŞ BAŞARI TEHLİKEYE SOKULMAMALI'

    Demmmer, Türkiye'nin Suriye ile sınır bölgesindeki güvenlik ihtiyaçlarını anladıklarını, Türkiye'nin komşu ülke olarak Suriye topraklarındaki çatışmalar ve bunun sonucundaki mülteci akınından etkilendiğinin de bilincinde olduklarını vurgulamakla birlikte şunları söyledi:

    Donald Trump, Beyaz Saray'da Genç Siyah Liderlik Zirvesi'ni ağırlarken
    © REUTERS / YURI GRIPAS
    Trump: Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi
    "Ancak IŞİD'e karşı kazanılmış başarı tehlikeye sokulmamalı. Bu başarı büyük ölçüde Suriyeli Kürtler tarafından uluslararası koalisyonun desteği ile sağlanabildi. Şimdi gerekli olan, şiddetin son bulması ve istikrarı sağlayacak yaklaşımlardır."

    Öte yandan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in temasları sırasında Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği 'güvenli bölge'planını gündeme getirdiğini açıklayarak, "Türk tarafı konuyu bakan ile görüşmede gündeme getirdi, bakan da Türk tarafına, federal hükümetin bu konu hakkında sorunları olduğu sinyalini verdi" diye konuştu.

    Bunun üzerine bir gazeteci hükümet sözcülerine, "Alman hükümetinin bununla 'sorunları' var diyorsunuz bu çok yumuşak bir açıklama değil mi? Türkiye Suriye'nin kuzeyine harekat düzenlerse bizzat mülteci akınına yol açmış olmayacak mı? Bu koşullar altında da mı yardım edeceksiniz?” sorusunu yöneltti.

    İçişleri sözcüsü, Türk tarafının askeri harekat hazırlığına değil 'güvenli bölge' planına ilişkin değerlendirmede bulunduğunu söylerken, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın sözcü vekili Christofer Burger devreye girerek, "Türkiye'nin olası tek taraflı askeri harekatına ilişkin kaygımızı daha önce de dile getirdik. Hem basın toplantılarımızda hem de Türk tarafı ile görüşmelerimizde bu kaygımızın altını çizdik. Türk tarafı konuya ilişkin tutumumuzu biliyor" açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    Mülteci krizi, Christofer Burger, Steve Alter, Horst Seehofer, Ulrike Demmer, DW Türkçe, IŞİD, Fırat'ın doğusu, Askeri harekat, Suriye, Türkiye, Almanya
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