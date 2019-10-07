Ukrayna'da 'fuhuş yasallaşsın' önerisi

Ukrayna'da yayınlanan Levıy Bereg gazetesine demeç veren Klimenko, "Her halükarda bu sorundan kurtulamayacağız. Eğer hükümet bu konuda 'medeni' bir karar alırsa, seks hizmetleri alanındaki yasal düzenlemeyi desteklemeye hazırız" dedi.

Klimenko, diğer benzer konulardaki görüşlerini de dile getirdi.

Ukrayna toplumunun hafif uyuşturucu maddelerin ve silahın yasallaştırılmasına henüz hazır olmadığını belirten Klimenko, kumar sektörünün de tamamen devletin kontrolü altında olması gerektiğinin altını çizdi.

Klimenko, yasa dışı silahların sürekli olarak ülkeye girmesinin kaynağı olan Ukrayna'nın doğusundaki silahlı çatışmalar sona erdikten sonra silah taşımanın yasa kapsamına alınmasını da uzmanlarla konuşabileceklerini ifade etti.