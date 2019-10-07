Belarus lideri Lukaşenko: Büyük oğlumu sıkça dayakla cezalandırırdım

Belarus’ta askeri bir poligonu ziyaret eden Lukaşenko, basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında büyük oğlunu küçükken zaman zaman dayak cezası verdiğini belirtti.

“İyi bir kayış dayağı da bazen çocuk için faydalı. Oğullarımın en büyüğü olan Viktor’u sıkça cezalandırırdım” diyen Lukaşenko, Dmitriy adındaki ortanca oğlunun bunu gördükçe fazla yaramazlık yapmamaya başladığını kaydetti.

Belarus lider, oğullarının en küçüğü olan Nikolay’ı ise asla cezalandırmadığını, zira kendisinin böyle bir cezayı hak etmediğini vurguladı.

Öte yandan çocuklara ceza verilmesini tasvip etmediğini itiraf eden Lukaşenko, ancak bazı durumlarda bunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Lukaşenko, Belarus halkının hayatını kurarken ve çocuklarını yetiştirirken Batı’nın dayattığı ‘formüllere’ değil, ‘Slav geleneklerine ve yaşam deneyimlerine’ göre hareket edeceğinin altını çizdi:

“Batı’da yakında aile diye bir şey kalmayacak, erkek erkekle, kadın kadınla evleniyor. Çocuk doğuracak kimse yok. Biz ise onlardan ailede bir takım davranış kurallarını sahipleniyoruz.”