Donbass: Kiev, çözüm anlaşmasında yeni engeller çıkarmaya çalışıyor

Ukrayna yönetiminin ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde bulunan birlikleri çekme anlaşmasını ötelemesine tepki gösteren Donetsk ve Lugansk'tan yetkililer, Kiev'in Minsk Anlaşması önünde yeni engeller çıkarma çabasında olduğunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, ateşkes rejiminin 5 Ekim'de milisler tarafından ihlal edildiğini öne sürerek Petrovskoye ve Zolotoye'deki güçleri çekme işleminin ertelendiğini duyurmuştu. Pristayko, askeri güçlerin çekilmesi için kesintisiz 7 gün boyunca ateşkes uygulanması gerektiğini savunmuştu.

'KİEV KURGUSAL ENGELLER ÇIKARIYOR'

Pristayko'nun açıklamasını eleştiren Ukrayna Temas Grubu'nun Lugansklı temsilcisi Vladislav Deynego, "Ukrayna, yükümlülüklerini yerine getirmemek için yine kurgusal engeller çıkarıyor ve Poroşenko döneminde olduğu gibi süreci sürüncemede bırakmaya çalışıyor. Ancak bu kez askeri güçler çekilmeden önce hiçbir yükümlülük öngörülmediğini dikkatten kaçırıyor" dedi.

'KİEV YA ANLAŞMAYI BİLMİYOR YA DA BİLİNÇLİ OLARAK YAPIYOR'

Ukrayna Temas Grubu'nun Donetskli temsilcisi, Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Pristayko'nun açıklamasının ya Kiev'in yapılan anlaşmayı bilmediğini ya da Minsk Anlaşması'nı bilinçli olarak engelleme girişiminin söz konusu olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Ukrayna Temas Grubu'nun Donbass'ın Petrovskoye ve Zolotoye bölgelerindeki güçlerin çekilmesi konusunda mutabakat sağladığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çıkarılacak yeni kanunun Donbass'a özel statü verilmesini öngören 'Steinmeier formülünü' kapsadığını ifade etmişti.

Zelenskiy, "Birliklerin çekilmeye başlaması konusunda mutabakat sağlandı, herkesi tebrik ediyorum. Petrovskoye ve Zolotoye'deki birliklerin çekilmesinin sonuç vereceğine inanıyoruz" demişti.