BoJo'dan AB'ye sundukları Brexit teklifine ilişkin açıklama: Yanıt bekliyoruz

İngiltere Başbakanı Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'ye sundukları yeni Brexit teklifinin 'çok cömert, adil ve makul' olduğunu belirtti.

Johnson, "AB'den ne düşündüklerini duymak istiyoruz. Eğer sunduğumuz teklifle ilgili bir sorun varsa detaylara inelim ve üzerinde konuşalım" ifadelerini kullandı.

Sorunun ne olduğuna dair AB'nin henüz kendilerine bir şey söylemediğini aktaran Johnson, "Bir araya gelme ve bu işi tartışarak çözüme kavuşturma zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, 17-18 Ekim AB Liderler Zirvesi öncesi Johnson'ın Avrupa Danışmanı David Frost, AB yetkilileriyle bir araya gelerek, geçen hafta sunulan teklife ilişkin ek belgeler sundu.

Zirve öncesi bir anlaşmaya varmak için kısa süre kalırken, AB'nin teklife ilk tepkisinin 'olumsuz' olduğu biliniyor.

Eğer bir anlaşmaya varılmaz ve Johnson kendini AB'den ek süre istemeye zorunlu kılan yasaya uymazsa, İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılması bekleniyor.

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İngiltere'nin AB'ye sunduğu yeni teklifte, reddedilen Brexit anlaşmasındaki tartışmalı tedbir maddesinin Kuzey İrlanda'nın 2025'e kadar Birlik ile özel bir ilişki içinde kalmasını öngören düzenlemeyle değiştirilmesi öngörülüyor.

Johnson'ın "adil ve makul taviz" şeklinde nitelediği teklifte, Kuzey İrlanda'nın dolayısıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre ortak pazarda kalmasına yol açabilecek tedbir maddesinin kaldırılması amaçlanıyor.

Teklifte, AB ile varılan anlaşmanın reddedilmesinin en önemli sebebi olan madde, İrlanda denizindeki limanlarda ve İrlanda'daki sınır hattının uzağında kontrolleri içeren yeni bir düzenlemeyle değiştiriliyor.