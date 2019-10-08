Sırp Cumhuriyeti: Türk Akım’dan gaz alacağız, inşaat çalışmaları 2020’de başlayacak

Bosna Hersek Federasyonu’nda yer alan Sırp Cumhuriyeti Enerji ve Madencilik Endüstrisi Bakanı Petar Dokic, ülkesinin Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi üzerinden gaz alacağını, boru hattının inşa çalışmalarının gelecek yıl başlayacağını söyledi.

Sırp Cumhuriyeti Enerji ve Madencilik Endüstrisi Bakanı Petar Dokic "Sırp Cumhuriyeti projeye hazır. Belgrad ile Sırp Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan otoyolun yeri belirlenirken gerekli kararları aldık. Boru hattının güzergâhının otoyol boyunca olmasına karar verdik" dedi.

Dokic, Türk Akım doğalgaz boru hattının Sırp Cumhuriyeti ile birleştirilmesi çalışmalarının gelecek yıl başlayacağını belirtti.

Boru hattının Sırp Cumhuriyeti’ne uzanacak kolunun Sırbistan’dan geleceğini belirten Dokic, “Projenin bizim için önemi büyük. Büyük umut bağladığımız bir proje” dedi.