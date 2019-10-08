Almanya ve Fransa'dan Gezi davası açıklaması: Türkiye'den daha fazla iyi haber gelmesinin zamanı

Gezi Parkı davasının üçüncü duruşması Silivri Kampüsü 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
DW Türkçe'nin aktardığı habere göre ortak açıklamada, "Türkiye'de sivil toplum ve insan hakları aktivistlerinin durumunu büyük bir endişe ile takip ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Bu nedenle de iş insanı Osman Kavala ve diğer 15 sanığın yargılandığı duruşmanın dikkatle izlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Almanya ve Fransa, Türkiye'nin yükümlü olduğu hukuk devleti standartlarına uymasını bekliyor" denildi.
16 SANIK YARGILANIYOR
Anayasa Mahkemesi'nin 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı bildiriye imza attıkları için yargılanan akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği kararının ardından beraatlerin gelmesinin 'olumlu bir işaret' olarak değerlendirildiği açıklamada, "Ancak artık Türkiye'den daha fazla iyi haber gelmesinin zamanı olduğu" belirtildi.
Gezi Parkı duruşması, bugün ve yarın Silivri’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Gezi Parkı davasında, iş insanı Osman Kavala'nın yanı sıra aralarında Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' etmekle suçlanıyor.
Osman Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu, bugünkü duruşmada bir karar verilebileceğini söylemişti.
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