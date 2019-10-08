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12:20 08 Ekim 2019
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    Taksim - Gezi Parkı olayları

    Almanya ve Fransa'dan Gezi davası açıklaması: Türkiye'den daha fazla iyi haber gelmesinin zamanı

    © Sputnik /
    Avrupa
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    Gezi davasının üçüncü duruşması dolayısıyla ortak açıklama yapan Alman ve Fransız hükümetlerinin insan hakları sorumluları, Türkiye'ye hukuk devleti standartlarına uyma çağrısında bulundu.

    Gezi Parkı davasının üçüncü duruşması Silivri Kampüsü 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

    Abdülkadir Selvi
    © Fotoğraf : YouTube
    Selvi: Reformcu sürecin ilk yansımasının Osman Kavala davasına olmasını bekliyorum
    Duruşma öncesinde Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler ve Fransa Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Sorumlusu François Croquette ortak bir açıklama yaparak, Türkiye'ye hukuk devleti standartlarına uyma çağrısı yaptı.

    DW Türkçe'nin aktardığı habere göre ortak açıklamada, "Türkiye'de sivil toplum ve insan hakları aktivistlerinin durumunu büyük bir endişe ile takip ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

    Bu nedenle de iş insanı Osman Kavala ve diğer 15 sanığın yargılandığı duruşmanın dikkatle izlendiği belirtildi.

    Açıklamada, "Almanya ve Fransa, Türkiye'nin yükümlü olduğu hukuk devleti standartlarına uymasını bekliyor" denildi.

    16 SANIK YARGILANIYOR

    Anayasa Mahkemesi'nin 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı bildiriye imza attıkları için yargılanan akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği kararının ardından beraatlerin gelmesinin 'olumlu bir işaret' olarak değerlendirildiği açıklamada, "Ancak artık Türkiye'den daha fazla iyi haber gelmesinin zamanı olduğu" belirtildi.

    Osman Kavala
    © AA /
    Gezi Parkı soruşturmasında Osman Kavala ve Memet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi
    Açıklamada Croquette ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Kültür ve İletişim Dairesi Başkanı Andreas Görgen'in Silivri'de bugün görülen duruşmayı izleneceği kaydedildi.

    Gezi Parkı duruşması, bugün ve yarın Silivri’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

    Gezi Parkı davasında, iş insanı Osman Kavala'nın yanı sıra aralarında Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' etmekle suçlanıyor.

    Osman Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu, bugünkü duruşmada bir karar verilebileceğini söylemişti.

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    Etiketler:
    Hapis cezası, İddianame, Memet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı, Can Dündar, Dava, Osman Kavala, Gezi Parkı eylemleri, Türkiye, Fransa, Almanya
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