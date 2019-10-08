İngiltere’den Türkiye'ye 'tek taraflı askeri adımlardan kaçınma' çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Andrew Murrison, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası harekâta ilişkin açıklama yaptı.

Murrison, "Bölgede istikrarsızlığa yol açacağı ve IŞİD'i kalıcı olarak yenilgiye uğratma çabalarını tehdit edeceği için tek taraflı askeri adımlardan kaçınılması gerektiğini Türkiye'ye her zaman net bir şekilde belli ettik" dedi.