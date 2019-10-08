İngiltere’den Türkiye'ye 'tek taraflı askeri adımlardan kaçınma' çağrısı

Murrison, "Bölgede istikrarsızlığa yol açacağı ve IŞİD'i kalıcı olarak yenilgiye uğratma çabalarını tehdit edeceği için tek taraflı askeri adımlardan kaçınılması gerektiğini Türkiye'ye her zaman net bir şekilde belli ettik" dedi.
İngiltere, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye başlamasının ardından sınır ötesi operasyona hazırlanan Türkiye'ye tek taraflı olarak askeri adımlar atmaması uyarısında bulundu.
Murrison, "Bölgede istikrarsızlığa yol açacağı ve IŞİD'i kalıcı olarak yenilgiye uğratma çabalarını tehdit edeceği için tek taraflı askeri adımlardan kaçınılması gerektiğini Türkiye'ye her zaman net bir şekilde belli ettik" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)