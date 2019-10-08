‘Londra, Türkiye’nin Suriye’ye harekat planlarından dolayı endişeli’

AP’nin haberine göre Johnson’un sözcüsü, “Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekat başlatma niyetinde olduğu yönündeki haberler bizde ciddi endişeler yaratıyor. Türkiye’nin eylemlerini desteklemiyoruz ve ABD, Fransa ve Almanya dahil uluslararası partnerlerimizle yakın temas içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Sözcü, “İngiltere, tek taraflı askeri harekattan kaçınılması gerektiğini Türkiye’ye tutarlı ve net bir şekilde anlattı, çünkü bu harekat, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilir ve uzun yaşamayı amaçlayan IŞİD’i hezimete uğratma çabalarını tehlikeye atabilir” diye ekledi.