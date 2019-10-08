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22:57 08 Ekim 2019
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    Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont

    İspanya'dan Katalan medyasına seçim kampanyası yasağı: 'Siyasi tutuklular' ve 'sürgündeki başkan' denilemeyecek

    © REUTERS / Ivan Alvarado
    Avrupa
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    İspanya Seçim Kurulu, 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerden dolayı Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere yönelik yeni yasaklar getirdi.

    Katalonya bölge parlamentosu
    © REUTERS / Vincent West
    Katalonya Parlamentosundan 'İspanyol jandarması çekilsin' kararı
    Seçim Kurulu, Katalonya'da kamu binalarına asılan, yargılanan Katalan siyasetçiler ile yurt dışına kaçanlara destek veren pankart ve sarı kurdelelerin kaldırılması kararından sonra medyada kullanılan bazı ifadeleri de yasakladı.

    Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Katalonya resmi televizyonu TV3 ile radyosunun kullandığı 'siyasi tutuklular' ve 'sürgündeki başkan' ifadelerinin seçim kampanyası süresince kullanılamayacağı bildirildi.

    Katalonya'da yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan 12 Katalan siyasetçi için 'siyasi tutuklu' ve yurt dışına kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont için de 'sürgündeki başkan' ifadeleri kullanılıyordu.

    Liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin itirazını kabul ederek, basın kuruluşlarına söz konusu yasağı getiren Seçim Kurulu, 'siyasi ve sosyal çoğulculuk ilkesinin yanı sıra, kamuoyunu seçim dönemlerinde yönetmesi gereken bilgilerin eşitliği ve tarafsızlığından dolayı' bu kararı aldığını duyurdu.

    KATALONYA'DAKİ SÜREÇ

    Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña
    © AP Photo / Francisco Seco
    Katalonya Hükümet Başkanı, emre itaatsizlikten yargılanacak
    İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış ardından 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosu tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu kabul etmişti. Yasa dışı bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin, 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

    Sanıklardan 9'u tutuklu 3'ü serbest yargılanırken, haklarında, 'anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak', 'kanunun uygulanmasına engel olmak', 'devlet kurumlarına itaatsizlik' ve 'kamu malını kötüye kullanmak' suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor. İspanya'daki siyasi tartışmalarda en çok tartışılan konu, Katalonya'da yasa dışı bağımsızlık referandumu sırasında şiddet içeren eylemler yapılıp yapılmadığı oldu.

    Önümüzdeki günlerde kararını açıklaması beklenen mahkemenin, 'anayasal düzeni kısmen ya da şiddet yoluyla yıkmak' suçlamasından sanıklara ceza verip vermeyeceği merak ediliyor.

    Ayrıca Katalonya parlamentosunda 27 Ekim 2017'de kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında yurt dışına kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve altı eski Katalan siyasetçi hakkında İspanya'da ulusal sınırlarda arama ve tutuklama emri bulunuyor.

    Belçika'da yaşayan Puigdemont, Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından kendisi hakkında da Avrupa'da yeni bir yakalama emri çıkarılacağını iddia ediyor. Tutuklu ve kaçak durumda bulunan Katalan siyasetçilerden 3'ü milletvekili, 1'i senatör, 3'ü Avrupa parlamenteri ve 1'i belediye meclis üyesi seçilmesine rağmen İspanyol yargısı bu kişilerin görevlerine başlamalarını engellemişti.

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    Etiketler:
    seçim kampanyası, Katalonya, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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