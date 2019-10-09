Vakit nakittir: Japon turist, Paris’te kolundaki 840 bin dolarlık saati kaptırdı

Bu esnada hırsız, turistin kolundaki saati alarak kayıplara karıştı. ‘Richard Mille’ model lüks saatin nadir bir parça olduğu belirtildi. Değerli taşlarla süslü saatin değeri 840 bin dolar olarak açıklandı.
Yetkililer, Paris’e gelen varlıklı turistleri hedef alan hırsızların bu tarz değerli saatleri ‘yakından tanıdığını’ belirtti.
RM 51-02 Diamond Twister— Richard Mille (@Richard_Mille) March 15, 2017
This fine jewellery tourbillon takes all of its cues from the swirling form of a spiral.https://t.co/v3cNQGzvUu pic.twitter.com/GIHmFsRZm7
Gazetenin verdiği bilgiye göre, bu yılın ocak ve eylül ayları arasında Paris ile kent merkezine yakın banliyölerde 71 hırsızlık vakası kaydedildi. Bunlardan en az dördünde Japon turistte olduğu gibi Richard Mille marka saatler hedef alındı ve değerleri en az 109 bin dolardı.
Ancak Paris polisi, Japon turistin diğer kurbanlardan ‘şanslı’ olabileceğini açıkladı. Saati çalan hırsızın olay yerinde cep telefonunun düşürdüğü, telefonun hırsızlık ve organize suçlar ekibi tarafından incelendiği belirtildi.
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