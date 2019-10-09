Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye harekatı sona erdirmeli

Maas, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve IŞİD'in yeniden güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Türkiye'yi harekatı sona erdirmeye ve güvenlik çıkarlarını barışçı yollardan izlemeye çağırıyoruz" dedi.

Foreign Minister @HeikoMaas: We strongly condemn Turkish offensive in Northeast #Syria. Turkey risks further destabilization of the region & #ISIS resurgence. We call on #Turkey to end the offensive & pursue its security interests peacefully. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 9, 2019

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