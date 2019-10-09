Türk Büyükelçi, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Blok, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hollanda, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri eylemlerini kınıyor. Türk büyükelçisini çağırdım. Türkiye’yi seçtiği yolda devam etmemeye çağırıyoruz” dedi.

Daha önce Blok, konuyu NATO gündemine taşıma sözü vermiş, Türk mevkidaşından harekata ilişkin açıklama talep etmişti.

Hollanda, tarihi açıdan ülkenin batı kıyısındaki bölgesini ifade eden 'Holland' adının yerine, ülkenin tamamını temsil eden 'Netherlands' ismini kullanma kararı almıştı.