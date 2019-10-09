İsveç: Türkiye’nin eylemleri sorumsuzca ve uluslararası yasalara aykırı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli bölgeler’ oluşturmak amacıyla bugün başlattığı Barış Pınarı harekâtını Twitter’daki resmi hesabından değerlendirdi.

İsveçli bakan, “Türkiye’nin eylemleri sorumsuzca ve uluslararası yasalara aykırı. Söz konusu eylemler ciddi insani sonuçların ortaya çıkma risklerini tetikliyor ve IŞİD’in yeniden canlanmasına neden olabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Avrupalı partnerleriyle birlikte hareket ederek, gerilimin daha da tırmanmasını engellemenin sorumluluğunu derhal üstlenmeli” ifadelerini kullandı.

Turkey’s actions are irresponsible and contravene international law. Risk serious humanitarian consequences and could lead to a resurgence of Daesh. The UN Security Council must immediately shoulder its responsibility to avert further escalation. Acting with EU partners. — Ann Linde (@AnnLinde) October 9, 2019

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