Danimarka, İsveç sınırında geçici kontrol noktaları kuruyor

Geçen ay bir haftada iki patlama yaşayan Danimarka, İsveç sınırında geçici kontrol noktaları kurulacağını duyurdu.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, İsveç sınırında önümüzdeki aydan itibaren geçici kontrol noktaları kurulacağını açıkladı.

Karar, iki İsveç vatandaşının 7 Ağustos’ta başkent Kopenhag'da vergi dairesi önünde meydana gelen patlamadan sorumlu tutulmasının ardından alındı.

Patlamanın ardından bir açıklama yapan Başbakan Mette Frederiksen, İsveç sınırında kontrolleri sıkılaştırabileceklerini söylemişti.

İkisi Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Danimarka ve İsveç, 16 kilometre uzunluğundaki Oresund Köprüsü ile bağlanıyor. Her gün yüzlerce kişi, tren ya da arabayla sınırı geçip dönüyor.

Danimarka Vergi Dairesi önünde yaşanan patlamada, bir kişi hafif yaralanmıştı. Polis, bu patlamanın kasti bir saldırı olduğunu açıklamıştı.

Bu patlamadan iki gün sonra bu kez de Kopenhag'da bir karakol önünde patlama meydana gelmişti. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmamış, sadece binanın dış cephesi zarar görmüştü.