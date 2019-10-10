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12:51 10 Ekim 2019
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    Halle kentinde aşırı sağcı bir Alman’ın düzenlediği saldırı

    Halle saldırısı: ‘Aşırı sağ yeni bir nitelik kazandı’

    © REUTERS / FABRIZIO BENSCH
    Avrupa
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    Halle kentinde aşırı sağcı bir Alman’ın düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Schuster, aşırı sağcılığı destekleyen siyasi gelişmeler gözlemlediklerini belirterek, ‘Almanya'da aşırı sağcılığın yeni bir nitelik’ kazandığını söyledi.

    Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde Çarşamba günü silahlı bir kişinin bir sinagog önünde iki kişiyi öldürmesine tepkiler sürüyor.

    Alman polisi Noel pazarı Nürnberg
    © REUTERS / Michael Dalder
    Almanya'da sinagog önünde silahlı saldırı: 2 ölü
    Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, bu saldırı ile "Almanya'da aşırı sağcılığın yeni bir nitelik" kazandığını söyledi.

    DW Türkçe’nin aktardığı habere göre Deutschlandfunk radyosuna konuşan Schuster, sinagogu hedef alan bu saldırının Almanya'daki Yahudiler arasında kaygı yarattığını da sözlerine ekledi. Schuster, Almanya'daki aşırı sağcılığı destekleyen siyasi gelişmeler gözlemlediklerini belirterek, bu nedenle de böyle bir eylemin şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

    Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, bu eylemde sağ popülist Almanya için Alternatif'nin (AfD) de sorumluluğu olduğunu söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Herrmann, AfD'li siyasetçi Björn Höcke gibi politikacıların Almanya'da antisemitizmi yaydığını savundu.

    Halle'deki saldırının ardından bugün Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in bugün şehri ziyaret etmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in de bugün Halle'ye gidecek.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    TRT World tarafından yayınlanan videoda Yeni Zelanda’da camii saldırılarını gerçekleştiren Avustralya doğumlu Brenton Tarrant’a ait olduğu inanılan görüntüler. 13 Eylül 2016’da çekilen görüntülerde, Tarrant’ın Atatürk Havalimanı’ına gelişi görülüyor.
    © AFP 2019 / TRT WORLD / AFP
    ABD'deki sinagog saldırganı, Yeni Zelanda'daki saldırganı ve Hitler'i 'örnek almış'
    Saldırının ardından başlatılan soruşturma da sürüyor. Federal Savcılıktan Perşembe sabahı yapılan açıklamada, zanlının Eisleben'deki evinde arama yapıldığı belirtildi.

    Açıklamada, zanlının daha önce aşırı sağcı olarak kayıtlara geçmediği, suç ortağı olup olmadığının da araştırıldığı kaydedildi. Federal Savcılık, saldırının aşırı sağcı ve antisemitist saiklerle düzenlediği görüşünde. Saldırı sonrasında ortaya çıkan videonun da bunu gösterdiği ifade edildi.

    Saldırının zanlısı aşırı sağcı Stephan B. Çarşamba öğleden sonra gözaltına alındı. Emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre, saldırgan öğle saatlerinde elindeki silahlarla bir sinagoga girmeye çalıştı. Yahudilerin en önemli kutsal günlerinden olan Yom Kipur ayininin yapıldığı sinagogta 50'den fazla kişi bulunuyordu.

    27 yaşındaki zanlının güvenlik önlemleri nedeniyle sinagoga girememesi üzerine sinagogun önünde bir kadını ve yakınlardaki bir döner büfesinde bir erkeği vurarak öldürdüğü ve en az iki kişiyi de yaraladığı belirtildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    VİDEO HENÜZ TEYİT EDİLMEDİ

    ABD'de sinagoga saldırı
    © AA /
    ABD'de sinagoga saldırı
    Zanlının başına taktığı bir video kamera ile şiddet eyleminin görüntülerini kaydettiği ve canlı olarak internetten yayınladığı ortaya çıktı. Ancak emniyet birimleri henüz videonun doğruluğunu teyit etmedi.

    Videoda, zanlının el yapımı olduğu tahmin edilen tüfek, tabanca ve patlayıcı maddelerle saldırdığı, silahlarının tutukluk yapmasının daha fazla insanın ölmesini engellediği görülüyor. Video platformu Twitch'de yayınlanan videonun, yaklaşık 2 bin 200 kişi tarafından izlendiği ve yayınlanmasından 30 dakika sonra da silindiği belirtildi.

    Zanlının olay yerinden kaçmasının ardından Halle'ye yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Landsberg'de de ateş açtığı belirtildi. Burada bir oto tamirhanesinden yeni bir araç alarak kaçtığı ve Halle'nin güneyinde yakalandığı kaydedildi. Polisin Landsberg'de de incelemelerde bulunduğu ve çok sayıda evde arama yaptığı belirtildi.

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    Etiketler:
    Yom Kipur, Frank-Walter Steinmeier, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Joachim Herrmann, Bavyera, Yahudiler, Deutschlandfunk, Josef Schuster, sinagog, Halle, Almanya
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