İsveç basını: Rus denizaltı yalanı, savunma harcamalarını artırmak için kurgulandı

İsveçli Svenska Dagbladet (SvD) gazetesinin yeni bir araştırma raporunu aktardığı haberine göre, İsveç’in 2014 yılında kara sularına girdiğinden şüphelendiği ancak asla ispatlayamadığı ‘Rus denizaltısı’ iddiasının savunma harcamalarının artırılması için kurulmuş bir tezgâh olduğu düşünülüyor.

SvD’nin aktardığına göre, İsveç Kraliyet Donanması’nın 2014'te Rus denizaltısını aradığı ‘Kartal Operasyonu’ adı verilen nafile çabası, hükümetin baskıları sonucunda dallanıp budaklanmış, kesin olmayan bir istihbarata dayalıydı. Milletvekilleri ise, bu durumdan yalnızca savunma harcamalarının artırılmasından sonra haberdar oldu.

SvD’ye konuşan kaynak, İsveç askeri komutanlığının hükümet ve hükümete yakın generaller tarafından baskıya uğrayarak anlattıkları hikâyeleri desteklemek durumunda kaldıklarını açıkladı. Nitekim tüm kanıtların gözden geçirildiği Mayıs 2015 tarihli son raporun İsveç parlamentosuna sunulmamasında da hiç acele edilmedi.

İddiaya göre, Savunma Bakanı Peter Hultqvist, raporu parlamentoya sunmak için aynı yılın eylül aynına dek bekledi. Bu süre zarfında ise ülkenin savuma harcamalarının beş yıllığına 700 milyon dolar yükseltilmesi yönündeki yasa tasarısı kabul edildi.

Yıllardır süren tüm arama çalışmalarına rağmen, İsveç hâlâ kıta sahanlığında bir Rus denizaltısı bulabilmiş değil. Bu durum ise tüm bu iddiaların NATO üyesi olmayan bir ülkeden gelen tehditler üzerine ülkenin savunma harcamalarını arttırmak ve Rusya karşıtlığını beslemek amacıyla ortaya atıldığını düşündürüyor.

NE OLMUŞTU?

İsveç donanmasının Ocak 2014’te Stockholm’ün güneyindeki denizde yabancı bir denizaltıdan alındığı söylenen sinyal nedeniyle alarma geçmişti. İsveç basını da Stockholm çevresindeki takımadalarda yoğun arama çalışmaları başlatılmasına neden olanın bir Rus denizaltı olduğunu yazmıştı.

Stockholm'ün güneyinde görülen ve 'casusluk faaliyetleri gerçekleştirdiği' kuşkusuyla peşine düşülen 'kayıp Rus denizaltısını' bulabilmek için İsveç donanmasına ait gemiler ve uçaklar ile yüzlerce kişinin katıldığı denizaltı arama çalışmaları ülkeye 2 milyon dolara mal olmuştu.

İsveçli askeri bir yetkili ise Nisan 2015’te yabancı denizaltı sanılan nesnenin İsveçli bir iş teknesinden alındığını açıklamıştı.