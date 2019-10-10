Sinagog saldırganı Balliet, manifestosunda beyaz olmayanları öldürmeyi planladığını yazmış

Almanya'nın Halle kentinde dün sinagoga ve bir Türk dönercisine silahlı saldırı düzenleyen kişinin 27 yaşındaki Neo-Nazi sempatizanı Stephan Balliet olduğu açıklandı. 2 kişiyi öldüren ve saldırıyı canlı yayınlayan Balliet’ın internetten yayınladığı manifestoda beyaz olmayanları öldürmeyi planladığını yazdığı iddia edildi.

Almanya'nın Halle kentinde dün Paulus semtindeki sinagog ve yakınlarındaki bir Türk dönercisine yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen 27 yaşındaki aşırı sağcı Alman vatandaşı Stephan Balliet'in, eylemi internetten canlı yayınladığı ortaya çıktı.

HaberTürk’te yer alan habere göre saldırıların ardından gasp ettiği taksiyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan Balliet'in, eylemi sırasında taktığı kaskın üzerindeki kamera aracılığıyla 35 dakika boyunca oyun sitesi 'Twitch'ten canlı yayın yaptığı belirlendi.

Twitch'in sahibi olan Amazon firmasından yapılan açıklamada, yayını canlı olarak 5 kişinin izlediği, ancak silinmesinden önce görüntülerin 2 bini aşkın kullanıcıya ulaştığı belirtildi.

​'SOYKIRIMA İNANMIYORUM'

Olay yerine kendi aracıyla gelen ve askeri üniforma tarzı kıyafetler giyen Balliet, kaydın başında İngilizce, "Merhaba, ben Anon, Yahudi Soykırımı'nın hiçbir zaman yaşanmadığını düşünüyorum. Tüm problemlerin kökeninde Yahudiler var" diye konuşuyor.

Saldırgan konuşmasında feminizm ve göçmen karşıtı olduğunu da belirtiyor.

Ardından araçtan inen Balliet, kendi yaptığı el bombalarından birisini, sinagogun yanındaki mezarlık duvarının üstünden içeri atıyor. El bombası patlamayınca silahına davranan Balliet, yoldan geçen bir kadını vuruyor.

İKİNCİ HEDEF DÖNERCİ

Sinagoga giremeyince aracıyla uzaklaşmaya karar veren saldırganın ikinci hedefi ise, yakınlardaki Türk dönercisi oldu. Büfenin içerisine yine kendi yaptığı patlayıcılardan birisini fırlatan Balliet, kaçmayı başaramayan bir erkeği dükkanın içinde vurdu. Silahının tutukluk yapması üzerine aracına dönen Balliet, birkaç metre gittikten sonra aracından inerek dönerciye geri döndü ve halen hayatta olduğunu gördüğü ikinci kurbanına kurşun yağdırdı.

Polisin olay yerine ulaşmasının hemen ardından aracıyla bölgeden kaçan Balliet'in Landsberg semtinde başka bir otomobil gasp etmeye çalıştığı, bu sırada kendisine engel olmaya çalışan bir kişiyi yaraladığı kaydedildi.

Bir taksiyle otobana çıkmayı başaran saldırganın polis tarafından durdurulduğu ve yaralı olarak ele geçirildiği açıklandı. Yetkililer, Balliet'in yarı otomatik silahının tutukluk yaptığını, bu sayede ölü ve yaralı sayısının artmadığını ifade etti.

Alman basını, Balliet'in yaklaşık bir hafta önce internetten yayınladığı manifestoda beyaz olmayanları öldürmeyi planladığını, bunun için de Halle'deki sinagogu hedef alacağını belirttiğini yazdı. Balliet'in babası, annesiyle birlikte yaşayan aşırı sağcı saldırganın gününün büyük bölümünü internette geçirdiğini söyledi.

YENİ ZELANDA'YI HATIRLATTI

Balliet'in eylemi, geçtiğimiz Mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir camiyi basan Brenton Tarrant adlı aşırı sağcının saldırısını hatırlattı. Eylemi, Balliet gibi internetten yayınlayan Tarrant 51 kişiyi öldürmüştü.

MERKEL ANMA TÖRENİNE KATILDI

© REUTERS / CHRISTIAN MANG Başbakan Angela Merkel, saldırının ardından akşam saatlerinde başkent Berlin‘in en büyük sinagogunda düzenlenen anma törenine katıldı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Twitter hesabından, "Bir bağlılık işareti: Merkel, Berlin Oranienburg Sokağı'ndaki sinagogda. Birlikte Yahudi düşmanlığının her türlüsüne karşı koymalıyız" mesajıyla Merkel'in ziyaretinden fotoğraflar paylaştı.

Ein Zeichen der Verbundenheit: Kanzlerin #Merkel am Abend an der Synagoge Oranienburger Straße in Berlin. Wir müssen uns geschlossen jeder Form von Antisemitismus entgegenstellen. #Wirstehenzusammen #Halle pic.twitter.com/wx70kOeIx7 — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 9, 2019

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