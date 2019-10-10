Almanya ve İngiltere, Çavuşoğlu'na Barış Pınarı Harekatı'na dair kaygılarını iletti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ve Raab ile telefonda görüştü.

Görüşmenin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Maas’ın görüşmede askeri harekâta ilişkin kaygılarını dile getirdiğine işaret edildi.

Maas’ın harekâtın 'IŞİD’in yeniden güç kazanması ihtimalinin de dahil olduğu olumsuz sonuçlarına' vurgu yaptığı belirtildi.

RAAB: IŞİD MÜCADELESİNİ BALTALIYOR

Raab ise görüşmeye ilişkin "İngiltere, Türkiye'ye operasyona ilişkin hayal kırıklığını ve kaygılarını ileterek harekatı kısıtlama çağrısı yapmıştır" dedi.

Harekatın sivillere zarar verebileceği uyarısında bulunan Raab, 'IŞİD'e karşı mücadeleyi de baltaladığını' belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.