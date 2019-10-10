Yunanistan’dan Barış Pınarı Harekatı'na kınama

Açıklamada, “Yunanistan, Avrupa Birliği’nin duruşunu tamamen destekliyor, Türkiye’nin bağımsız ülkenin topraklarındaki yeni tek taraflı askeri eylemlerini kınıyor ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri eylemlerine derhal son verilmesi çağrısını yapıyor. Uluslararası hukuku ihlal eden operasyonlar bölgedeki istikrarı bozuyor ve Birleşmiş Milletler’in Suriye krizini çözme çabalarını tehlikeye atıyor” ifadelerine yer verildi.
© AFP 2019 / BERIT ROALD
Suriye topraklarında insanların zorla yerinden edilmesi ve demografik durumun zorla değiştirilmesinin doğrudan uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve en üzücü anılara neden olduğunu kaydeden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye, Suriye’deki operasyonunun olası insani sonuçlarından dolayı uluslararası toplum karşısında sorumluluk taşıyor” dedi.
Açıklamada, “Suriye’deki çatışmanın kalıcı çözümüne askeri araçlarla varılamayacağının altını çiziyoruz” dendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)