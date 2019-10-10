Polonya: Türkiye’nin Suriye operasyonundan dolayı endişeliyiz

Polonya Dışişleri Bakanlığı, TSK’nın Suriye’deki operasyonundan dolayı endişeli olduklarını ve operasyonun en kısa zamanda bitmesini umduklarını belirtti.

Açıklamada, “Polonya, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda operasyon başlatmasından dolayı endişeli. Operasyonun, bölgenin istikrarına ve BM nezdindeki barışçıl çözüm bulma çabalarına olumsuz etki yapmasından ve insani durumu daha da kötüleştirmesinden korkuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’nin güvenlik alanındaki meşru kaygılarını anlıyoruz ve devam eden operasyonun en kısa zamanda bitmesini ve tüm eylemlerin uluslararası insani hukuka uyum içinde yapılmasını umuyoruz” dedi.

Açıklamada ayrıca Suriye’deki çatışmanın nihai çözümüne sadece BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı karara uygun olarak politik çözüm yoluyla ulaşılabileceğinin vurgulandı.