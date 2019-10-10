Hollanda parlamentosundan Türkiye’ye yaptırım önerisi

Hollanda Radyo ve Televizyon Şirketi'nin aktardığına göre Suriye’nin kuzeyinde dün Barış Pınarı Harekatı’nı başlatan Türkiye’ye yönelik yaptırım önerisi, iktidar koalisyonunun tüm partileri ve muhalif partileri tarafından destek gördü.

Habere göre parlamenterler, Türkiye’nin eylemlerini ‘duyulmamış’, ‘kabul edilemez’, ‘yasadışı’ gibi sözcükler kullanarak sert bir dille eleştirdi. Görüşmeler sırasında milletvekilleri, hükümeti Avrupa bağlamında mali kısıtlamalar gibi karşı önlemler almaya çağırdı.

Bunun üzerine Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, hükümetin ‘geniş bir yaptırım yelpazesinin’ üzerinde durduğunu bildirdi. İsveçli bakan aynı zamanda parlamenterlere, ‘yaptırımlara hukuk çerçevesi gerektiği’ için fazla bir şey beklememeleri çağrısında bulundu.