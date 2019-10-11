Slovenya: Her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmalıyız

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, olası mülteci akınına ilişkin "Her zaman dikkatli olmamız, her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmamız önemli" dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile bir araya gelen Slovenya Başbakanı Sarec, basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin sığınmacılara kapıları açması durumunda yeni mülteci krizi yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Sarec, bu konudaki doğru yaklaşımın diplomasi olduğunu belirterek, "Her zaman dikkatli olmamız, her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmamız önemli. Her diyalog, her ne kadar bazen düşük seviyede de olsa, hiç diyalog olmamasından daha iyidir. Gelecekte de göçmen sorununu etkili bir şekilde çözecek çözümler bulacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen sorununa toplu çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Sarec, üye ülkelerin şimdiye kadar bu sorunu 'kendi yöntemiyle' çözdüğünü kaydetti.

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Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev, Slovenya'nın ülkesinin NATO'ya katılım protokolünü meclisinde onaylayan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, Slovenya'nın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğinin güçlü destekçisi olduğunu belirtti.

AB'nin kendileri açısından önemine değinen Zaev, "Geleceğimiz AB'dedir ve bu yolda Slovenya'nın tecrübelerinden çokça öğreniyoruz. Slovenya bizim büyük dostumuz, destekçimiz ve ekonomik stratejik ortağımız" ifadelerini kullandı.

Zaev, göçmen sorununun diyalog ile çözüleceği konusundaki inancını dile getirerek, "Çözüm bulunacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili bir şeyler olduğunu bir yerlerde okudum. İnanıyorum ki Avrupa da biz de bazen ortaya çıkan bazı hoşnutsuzluklara çözüm bulacağız" dedi.