Zelenskiy: Ukrayna-Türkiye ilişkileri, Rusya-Türkiye ilişkilerinden daha iyi olmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugünkü basın toplantısında, "Halihazırda Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahibiz, ticaretimiz de çok büyük. Ama daha da artırmamız ve yakınlaşmamız lazım. Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinden çok daha sağlam olmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede savunma alanındaki işbirliğini güçlendirme kararı aldıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Bu özellikle ortak insansız hava aracı üretimimizi ilgilendiriyor. Tarım sektöründe de işbirliğine ilgi duyuyoruz. Enerji ile ilgili konuları değerlendirdik, bu konuda anlaşmaya varmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında inovasyon ve IT alanlarında da ilişkilerin kurulmaya başladığını dile getiren Zelenskiy, Ülkemizde, sektörün liderleri olan Türk yol yapım şirketleri faaliyet gösteriyor. Biz altyapı projelerini sunduk, limanlardaki imtiyazlardan, işbirliğinden bahsettik" dedi.