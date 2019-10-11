İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını talep edecek

İsveç Parlamentosu, Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyeceklerini duyurdu. Talep, pazartesi günü gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda dile getirilecek.
Fransa da bu sabah, gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi’nde Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini duyurmuştu.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye’nin harekatı için ‘sorumsuzca eylem’ nitelemesinde bulunmuş ve BM Güvenlik Konseyi’ne gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi çağrısı yapmıştı.
Operasyonun ardından Norveç ve Finlandiya, Türkiye’ye askeri ihracatı askıya almıştı.
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