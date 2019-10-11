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    Almanya'nın Halle kentinde dün sinagoga ve bir Türk dönercisine silahlı saldırı düzenleyen kişinin 27 yaşındaki Neo-Nazi sempatizanı Stephan Balliet

    Halle saldırısının zanlısı suçunu itiraf etti

    © Twitter
    Avrupa
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    Almanya’nın Halle kentinde düzenlenen ve iki kişinin öldüğü saldırının zanlısı, eylemi aşırı sağcı ve antisemitist sebeplerle gerçekleştirdiğini itiraf etti.

    Halle kentinde aşırı sağcı bir Alman’ın düzenlediği saldırı
    © REUTERS / FABRIZIO BENSCH
    Halle saldırısı: ‘Aşırı sağ yeni bir nitelik kazandı’
    Almanya'nın doğusundaki Halle kentinde bir sinagog yakınlarında iki kişiyi öldüren Stephan B. suçunu itiraf etti.

    DW Türkçe’nin aktardığı habere göre 27 yaşındaki Stephan B. hakkında Perşembe akşamı çıkarıldığı Federal Mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkartıldı. Alman haber ajansı dpa’nın edindiği bilgilere göre, Stephan B. verdiği geniş kapsamlı ifadede suçunu itiraf ederek, saldırıyı aşırı sağcı ve antisemitist sebeplerle düzenlendiğini kabul etti.

    Almanya'nın Halle kentinde dün sinagoga ve bir Türk dönercisine silahlı saldırı düzenleyen kişinin 27 yaşındaki Neo-Nazi sempatizanı Stephan Balliet
    © Twitter
    Sinagog saldırganı Balliet, manifestosunda beyaz olmayanları öldürmeyi planladığını yazmış
    Federal Savcılık tarafından dpa'ya verilen bilgilere göre, Stephan B. iki kişiyi öldürmek ve yedi kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

    Stephan B. Çarşamba günü Halle'deki bir sinagog önünde 40 yaşındaki bir kadın ile yakınlardaki döner büfesinde 20 yaşındaki bir erkeği ateşli silah ile vurarak öldürmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

    Cinayetleri işlemeden önce de elindeki silahlarla bir sinagoga girmeye çalışmıştı. Yahudilerin kutsal günü olan Yom Kipur dolayısıyla ayinin düzenlendiği sinagogta saldırı teşebbüsü sırasında 51 kişi bulunuyordu. Cinayetlerin ardından kaçan saldırgan, 40 yaşında bir kadın ile 41 yaşındaki bir erkeğe de ateş ederek, yaralamıştı.

    11 SAYFALIK MANİFESTO ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Alman polisi Noel pazarı Nürnberg
    © REUTERS / Michael Dalder
    Almanya'da sinagog önünde silahlı saldırı: 2 ölü
    Olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililerin verdiği bilgilere göre, saldırganın yanında dört adet ateşli silah ile çok sayıda patlayıcı madde bulundu.

    Olayın ardından internette ortaya çıkan videoda ise saldırganın eylemi kaydederek canlı yayınladığı tespit edilmişti. Ayrıca internette saldırganın düşüncelerini anlattığı 11 sayfalık bir 'manifesto' ortaya çıkmıştı.

    Halle olayının soruşturmasını yürüten Federal Başsavcı Peter Frank dün yaptığı açıklamada, sinagoga yönelik saldırı girişimini, aşırı sağcı bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini belirtmişti.

    Etiketler:
    Yom Kipur, Döner, Stephan Balliet, DW Türkçe, sinagog, Halle, Almanya
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