Kiev’de Barış Pınarı Harekatı protestosu sırasında arbede

Ukrayna’da yayın yapan Hromadske sitesinin Barış Pınarı Harekatı’na yönelik protestoların organizatörlerinden Nataliya Lunyo’ya dayandırdığı haberine göre, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen protesto sırasında arbede çıktı.

Lunyo’ya göre, protestoya onlarca kişi katıldı.

Lunyo “Türkiye’den Suriye’nin kuzeyine yönelik işgaline son vermesini istiyoruz. Teröristlerle mücadele adı altında yapılan savaşa, Kürtleri öldürmeye son vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Lunyo’ya göre, protesto sırasında büyükelçilik tarafından gelen birkaç kişi eylemcilere saldırdı. Eylemcilerden birinin yüzüne vuran bir saldırgan daha sonra büyükelçilik tarafına kaçtı. Henüz bu kişilerin büyükelçilik temsilcisi mi olduğu, yoksa yalnızca orada mı bulunduğu bilinmiyor.

Olay yerine polis ekipleri geldi.