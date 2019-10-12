Macron, Trump'tan Barış Pınarı Harekatı'nın 'en kısa zamanda' durdurulmasını talep etti

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Suriye konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Trump'a operasyonun 'olabildiğince çabuk durdurulması gerektiğini' söyledi.

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatını konu alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Reuters'ın Elysee Sarayı'ndan aktardığına göre Macron, operasyonun 'olabildiğince çabuk' durdurulması yönünde çağrı yaptı.

Elysee Sarayı'na göre Macron, görüşme sırasında, bölgede IŞİD'in herhangi bir şekilde yeniden dirilmesini engellemenin, teröristlere karşı savaşan müttefikleri desteklemenin ve sivil nüfusu korumanın en başta gelmesi gerektiğini vurguladı.

Elysee'den yapılan açıklamada "Bu amaçla Cumhurbaşkanı, Türk saldırısını en kısa zamanda durdurulması gerektiğini hatırlattı. Ortak kaygıları paylaşan Fransa ve ABD, önümüzdeki günlerde yakın işbirliği yapacak" ifadeleri yer aldı.