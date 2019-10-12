Avrupa Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Oettinger: Türkiye'ye yardım artırılmayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınar Harekatı'nı değerlendiren Avrupa Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, harekatı "Kabul edilemez ve son derece tehlikeli” sözleriyle eleştirdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre Deutschlandfunk Radyosu'na konuşan Oettinger, Türkiye'ye sığınmacılar için ödenmesi öngörülen yardım miktarının ve koşullarının sığınmacı mutabakatı ile belirlendiğini kaydederek, yardım miktarının artırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Türkiye'ye sığınmacılar konusunda daha fazla destek sözü vermesine karşın Oettinger, "Şu aşamada Türkiye'ye daha fazla yardım için bir neden olmadığını” ifade etti.

Oettinger Avrupa Birliği'nin Türkiye ile varılan sığınmacı mutabakatına bağlı kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, aynı tutumu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da beklediklerini kaydetti.

'TÜRKİYE ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI HAREKET EDİYOR'

Oettinger, Türkiye'nin Suriye’inde oluşturmayı hedeflediği güvenli bölgeye AB’nin karşı olduğunu vurguladı. Suriye'ye yönelik harekatın bölgedeki koşulları daha da zorlaştıracağını ifade eden Alman politikacı sınırların mevcut haliyle korunması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları yasal olmayan, hedefli şekilde sınırdışı etmesi uluslararası hukuka aykırıdır” dedi.

Oettinger, AB'nin Türkiye'deki sığınmacıların huzurlu ve insan onuruna uygun bir yaşam sağlama niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi.