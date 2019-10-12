Bild: Almanya, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'ye silah satışına son veriyor

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Almanya'nın da Türkiye'ye silah satışını durduracağı öğrenildi.

Almanya'nın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışını durduracağı belirtildi.

Bild Am Sonntag'a (Bams) konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki askeri saldırganlığa karşı Federal Alman Hükümeti Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın Türkiye'ye satışı konusunda yeni bir izin çıkarmayacak" ifadelerini kullandı.

Almanya, 2018 yılında Türkiye'ye 243 milyon euro (268 milyon dolar) değerinde silah ihraç etmişti.