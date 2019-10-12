Bulgaristan Başbakanı Borisov’dan AB’ye ‘Türkiye’ye saldırmayı bırakın’ çağrısı

Bulgaristan Haber Ajansı’nın haberine göre, Barış Pınarı Harekatı’nı ve Avrupalı liderlerinin tepkilerini değerlendiren Borisov, “(AB Konseyi toplantısında) Brüksel’deki meslektaşlarımın Türkiye’ye saldırılarına son vermeleri konusunda ısrarcı olacağım. Brüksel uzakta, Türk sınırı ise burada ve orada yaklaşık 4 milyon sığınmacı bulunuyor. Yüz binlerce kişi gelirse ne kamplar, ne duvarlar ne de başka hiçbir önlem onları durduramaz” dedi.

Bulgaristan ve Türkiye arasında, ortak sınır üzerinden sığınmacıların geçişine izin verilmemesi yönünde bir anlaşma olduğunu hatırlatan Borisov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlaşma temelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile açık anlaşmamız olduğunu ve Türk makamlarının kesinlikle Bulgaristan ile anlaşmayı büyük dikkat içinde uyguladığını doğrulayabilirim. Türkiye sınırımızda sıfır sığınmacı akını var. Diplomasi, askeri eylemlere son verilmesi, Suriye’deki olayların çözümü, işte sorunun çözümü. (Türkiye’nin sınırını açması durumunda) Ne duvarlar, ne ordu, hiçbir şey bizi kurtaramaz”.